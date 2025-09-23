Фінансові новини
23.09.25
00:10
Німеччина виступає за дводержавне рішення у питанні Палестини
14:24 22.09.2025 |
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав до дводержавного вирішення питання Палестинської держави напередодні Генеральної асамблеї ООН.
Його слова передає Spiegel, пише "Європейська правда".
На відміну від інших західних країн, Німеччина поки що не хоче визнавати Палестинську державу. Однак напередодні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Вадефуль закликав розпочати переговорний процес "зараз".
"Для Німеччини визнання Палестинської держави, швидше за все, відбудеться наприкінці процесу. Але такий процес повинен розпочатися зараз", - сказав він.
За його словами, Палестинська держава - мета Німеччини.
"Ми виступаємо за дводержавне рішення. Іншого шляху немає", - заявив він.
Однак, Вадефуль наголосив, що цього необхідно досягти шляхом переговорів.
"Наразі ніхто не повинен проводити політику, яка полягає в тому, щоб битися головою об цегляну стіну. Шлях порозуміння, компромісу та переговорів залишається складним, важким компромісом. Але Німеччина виступає за це", - підкреслив очільник міністерства закордонних справ Німеччини.
У неділю, 21 вересня, про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.
Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина в неділю.
