Головна опозиційна партія Туреччини переобрала свого лідера

Головна опозиційна партія Туреччини - Республіканська народна партія (РНП) - переобрала свого лідера Озгюра Озеля, повідомляють агенції AFP та dpa у неділю, 21 вересня.

На позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Анкарі у неділю, Озель отримав 835 з 917 голосів делегатів. Ще 82 голоси були визнані недійсними. Озель був єдиним кандидатом.

Суд може анулювати головування Озеля в партії

Представники Республіканської народної партії заявили, що переобрання Озеля має на меті укріпити його лідерство, пише AP.

Наприкінці жовтня суд в Анкарі має винести рішення щодо анулювання результатів з'їзду партії у 2023 році, на якому Озеля було обрано її головою. Прокурори звинуватили РНП у фальсифікаціях, зокрема у купівлі голосів делегатів та порушенні процедури обрання.

Партія заперечує закиди і називає судовий позов "політично мотивованою спробою уряду президента Реджепа Таїпа Ердогана підірвати опозицію за допомогою судового тиску, а не демократичними засобами".

Після з'їзду у РНП очікують, що переобрання Озеля анулює правові підстави для позову. "Партія під атакою, і вони намагаються використовувати всі можливі методи. Наші юристи вживають найбільш відповідні заходи проти цього. З проведенням цього з'їзду всі їхні (юридичні) аргументи усуваються", - цитує заяву Озеля AFP.

РНП є найбільшою опозиційною силою в парламенті та контролює найбільші міста Туреччини, включаючи Стамбул та Анкару, нагадує агентство Reuters.

Озгюр Озель здобув популярність після затримання у березні мера Стамбулу Екрема Імамоглу. Наразі його вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах.