Парламентські вибори у Сирії призначили на 5 жовтня
13:41 22.09.2025
Сирія проведе свої перші після повалення режиму Башара Асада парламентські вибори 5 жовтня, повідомляє сирійська державна інфорагенція SANA у неділю, 21 вересня.
Голосування за депутатів Народної ради (Меджліс аш-Шааб) - сирійського парламенту - відбудеться у всіх виборчих округах. Хоча минулого місяця виборча комісія заявляла, що голосування у трьох провінціях буде відкладено через безпекові проблеми, пише агенція Reuters.
Третину місць у парламенті призначить президент Сирії в перехідний період Ахмед аш-Шараа.
Новому парламенту буде доручено схвалити законодавство, спрямоване на перегляд державної економічної політики, та ратифікувати міжнародні договори.
Вибори мали відбутися у вересні
Раніше голова виборчої комісії Сирії Мохаммад Таха аль-Ахмада заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 15-20 вересня.
Голосування у Сувейді, де в липні відбулися зіткнення між бедуїнськими сунітськими племенами та місцевими бойовиками-друзами, а також у провінціях Хасака та Ракка мали намір відкласти.
