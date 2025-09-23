Авторизация

Парламентські вибори у Сирії призначили на 5 жовтня

 

Сирія проведе свої перші після повалення режиму Башара Асада парламентські вибори 5 жовтня, повідомляє сирійська державна інфорагенція SANA у неділю, 21 вересня.

Голосування за депутатів Народної ради (Меджліс аш-Шааб) - сирійського парламенту - відбудеться у всіх виборчих округах. Хоча минулого місяця виборча комісія заявляла, що голосування у трьох провінціях буде відкладено через безпекові проблеми, пише агенція Reuters.

Третину місць у парламенті призначить президент Сирії в перехідний період Ахмед аш-Шараа.

Новому парламенту буде доручено схвалити законодавство, спрямоване на перегляд державної економічної політики, та ратифікувати міжнародні договори.

Вибори мали відбутися у вересні

Раніше голова виборчої комісії Сирії Мохаммад Таха аль-Ахмада заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 15-20 вересня.

Голосування у Сувейді, де в липні відбулися зіткнення між бедуїнськими сунітськими племенами та місцевими бойовиками-друзами, а також у провінціях Хасака та Ракка мали намір відкласти.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Сирія
 

