НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн вперше прокоментувала інцидент з перешкодами GPS у її літаку

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вперше особисто прокоментувала інцидент з перешкодами сигналу GPS, які зачепили літак, на борту якого вона перебувала.

Про це вона сказала в інтерв'ю ЗМІ, що входять до Leading European Newspaper Alliance, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила фон дер Ляєн перебої у сигналі GPS "стали повсякденною проблемою в багатьох прикордонних із Росією регіонах".

"Морське судноплавство в Балтійському морі часто зазнає збоїв. Ризик зіткнень зростає. Те ж саме стосується повітряного руху над Чорним морем. Росія, схоже, готова прийняти можливість того, що в якийсь момент можуть статися смертельні аварії", - заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, в ЄС ставляться до цього дуже серйозно, як і до всіх гібридних і кібератак з боку Росії.

"Тому що ці атаки ясно показують, що амбіції Росії не обмежуються Україною. Єдиний шлях Європи до безпеки і стабільності - це сильне і надійне стримування", - підкреслила вона.

Нагадаємо, літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

