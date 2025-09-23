Фінансові новини
- 23.09.25
- 00:10
Фон дер Ляєн вперше прокоментувала інцидент з перешкодами GPS у її літаку
12:52 22.09.2025 |
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вперше особисто прокоментувала інцидент з перешкодами сигналу GPS, які зачепили літак, на борту якого вона перебувала.
Про це вона сказала в інтерв'ю ЗМІ, що входять до Leading European Newspaper Alliance, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначила фон дер Ляєн перебої у сигналі GPS "стали повсякденною проблемою в багатьох прикордонних із Росією регіонах".
"Морське судноплавство в Балтійському морі часто зазнає збоїв. Ризик зіткнень зростає. Те ж саме стосується повітряного руху над Чорним морем. Росія, схоже, готова прийняти можливість того, що в якийсь момент можуть статися смертельні аварії", - заявила президентка Єврокомісії.
За її словами, в ЄС ставляться до цього дуже серйозно, як і до всіх гібридних і кібератак з боку Росії.
"Тому що ці атаки ясно показують, що амбіції Росії не обмежуються Україною. Єдиний шлях Європи до безпеки і стабільності - це сильне і надійне стримування", - підкреслила вона.
Нагадаємо, літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.
Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.
