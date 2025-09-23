Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глибокий мінус: половина малого бізнесу Росії не зможе виконати план продажів
11:58 22.09.2025 |
Майже половина (46%) компаній малого та середнього бізнесу (МСБ) очікують, що за підсумками року їх продажі виявляться нижчими за план.
Це, як пише The Moscow Times, показало серпневе опитування, проведене асоціацією МСБ "Опора Росії", "Промсвязьбанком", аналітичним центром НАФІ та Magram Market Research.
Перевиконати план збираються 11% (решта йдуть за планом або взагалі не мають його).
Торгові та виробничі компанії частіше за інших (48%) повідомляли про ризики невиконання плану продажів.
Створений за результатами опитувань індекс ділової активності малого та середнього бізнесу RSBI залишається близько 50 пунктів, що відокремлюють зростання від спаду: 50,4 у серпні після 50 у липні.
Невелике зростання індексу забезпечила компонента "кредити", а решта перебувають у глибокому мінусі, в тому числі "продажі".
Опитування давно фіксують проблеми з продажами: останні місяці майже половина компаній повідомляють про зниження виручки. У серпні їх було 45% після 47% в липні, виручка зросла лише у 14% компаній (13% в липні).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Закриття кордону Польщі з Білоруссю б'є по китайському транзиту в ЄС
|Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС
|У Молдові затримали 74 громадян у справі про підготовку заворушень – правоохоронці
|Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня
|Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто
|Путін запропонував США на рік продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння
Бізнес
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів