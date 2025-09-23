Фінансові новини
23.09.25
- 00:09
Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ
10:42 22.09.2025 |
Вища рада нацбезпеки Ірану вирішила призупинити співпрацю з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ) через дії країн «євротрійки» (Великої Британії, Німеччини та Франції), спрямовані на відновлення жорстких антиіранських санкцій Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє проурядове іранське агентство Tasnim, передає Укрінформ.
«Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та надані плани стосовно врегулювання проблеми ядерної програми, співробітництво з агентством у зв'язку з діями європейських країн буде призупинено», - ідеться в заяві Ради нацбезпеки Ірану.
У ній зазначається, що попри рішення призупинити співпраці зовнішньополітичному відомству країни рекомендовано продовжувати консультації з МАГАТЕ для захисту національних інтересів.
Як повідомляв Укрінформ, Рада Безпеки ООН у пʼятницю, 19 вересня, відхилила пропозицію продовжити режим послаблення санкцій проти Ірану, відновивши обмеження, як діяли до ядерної угоди 2015 року.
За десять днів до того, 9 вересня, Іран та МАГАТЕ підписали в Єгипті угоду про відновлення співпраці, призупиненої після червневих атак Ізраїлю та США, проте Тегеран зауважив, що в разі поновлення будь-яких ворожих дій проти ісламської республіки всі контакти з МАГАТЕ будуть знову припинені.
