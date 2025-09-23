Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ

 

Вища рада нацбезпеки Ірану вирішила призупинити співпрацю з Міжнародним агентством із атомної енергії (МАГАТЕ) через дії країн «євротрійки» (Великої Британії, Німеччини та Франції), спрямовані на відновлення жорстких антиіранських санкцій Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє проурядове іранське агентство Tasnim, передає Укрінформ.

«Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ Ірану з МАГАТЕ та надані плани стосовно врегулювання проблеми ядерної програми, співробітництво з агентством у зв'язку з діями європейських країн буде призупинено», - ідеться в заяві Ради нацбезпеки Ірану.

У ній зазначається, що попри рішення призупинити співпраці зовнішньополітичному відомству країни рекомендовано продовжувати консультації з МАГАТЕ для захисту національних інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, Рада Безпеки ООН у пʼятницю, 19 вересня, відхилила пропозицію продовжити режим послаблення санкцій проти Ірану, відновивши обмеження, як діяли до ядерної угоди 2015 року.

За десять днів до того, 9 вересня, Іран та МАГАТЕ підписали в Єгипті угоду про відновлення співпраці, призупиненої після червневих атак Ізраїлю та США, проте Тегеран зауважив, що в разі поновлення будь-яких ворожих дій проти ісламської республіки всі контакти з МАГАТЕ будуть знову припинені.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

