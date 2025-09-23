Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада, Австралія та Велика Британії визнали державу Палестина. Країни G7 зробили це вперше
10:09 22.09.2025 |
Канада, Австралія та Велика Британія визнали незалежність Палестинської держави. Так, Канада та Велика Британія стали першими країнами «Великої сімки», які це зробили.
Про це повідомили прем'єр-міністри Канади Марк Карні, Великої Британії Кір Стармер та Австралії Ентоні Албанезе.
«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина», - написав Стармер.
У своєму повідомленні Карні також заявив, що пропонує Палестині партнерство «в побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль».
Албанезе ж наголосив, що визнання Палестини є «частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для розв'язання проблеми двох держав». Водночас у його заяві йдеться, що «терористична організація ХАМАС не повинна відігравати ніякої ролі в Палестині».
Подальше встановлення дипломатичних відносин між країнами та відкриття посольств розглянуть, коли Палестина «досягне прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо реформ».
Що передувало?
У липні в Нью-Йорку 15 країн підписали декларацію, у якій оголосили про намір визнати незалежність Палестинської держави.
Серед них - Франція, Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія. Згодом про свої наміри визнати палестинську державу оголосила також Бельгія.
Україна ж визнала Палестину ще 1988 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Закриття кордону Польщі з Білоруссю б'є по китайському транзиту в ЄС
|Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС
|У Молдові затримали 74 громадян у справі про підготовку заворушень – правоохоронці
|Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня
|Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто
|Путін запропонував США на рік продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння
Бізнес
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів