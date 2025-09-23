Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада, Австралія та Велика Британії визнали державу Палестина. Країни G7 зробили це вперше

 

Канада, Австралія та Велика Британія визнали незалежність Палестинської держави. Так, Канада та Велика Британія стали першими країнами «Великої сімки», які це зробили.

Про це повідомили прем'єр-міністри Канади Марк Карні, Великої Британії Кір Стармер та Австралії Ентоні Албанезе.

«Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян, а також на рішення про створення двох держав, Велика Британія офіційно визнає Державу Палестина», - написав Стармер.

У своєму повідомленні Карні також заявив, що пропонує Палестині партнерство «в побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль».

Албанезе ж наголосив, що визнання Палестини є «частиною скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на створення нового імпульсу для розв'язання проблеми двох держав». Водночас у його заяві йдеться, що «терористична організація ХАМАС не повинна відігравати ніякої ролі в Палестині».

Подальше встановлення дипломатичних відносин між країнами та відкриття посольств розглянуть, коли Палестина «досягне прогресу у виконанні своїх зобов'язань щодо реформ».

Що передувало?

У липні в Нью-Йорку 15 країн підписали декларацію, у якій оголосили про намір визнати незалежність Палестинської держави.

Серед них - Франція, Андорра, Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, Ісландія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Сан-Марино, Словенія та Іспанія. Згодом про свої наміри визнати палестинську державу оголосила також Бельгія.

Україна ж визнала Палестину ще 1988 року.

За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

