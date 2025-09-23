Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Талібан» закликав США дотримуватися «політики реалізму та раціональності» після погрози Трампа

 

В Афганістані відреагували на вимогу президента США Дональда Трампа повернути американцям авіабазу «Баграм». Закликали Вашингтон відкинути «минулі невдалі підходи» у двосторонніх відносинах.

Про це йдеться в дописі заступника речника «Талібану» Хамдулла Фітрата.

Він нагадав, що, згідно з Дохійською угодою, Сполучені Штати зобов'язалися «не застосовувати силу чи погрожувати нею територіальній цілісності або політичній незалежності Афганістану, а також не втручатимуться в його внутрішні справи».

«Необхідно, щоб вони (США - ред.) залишалися вірними своїм зобов'язанням. Відповідно, ще раз підкреслю, що замість повторення минулих невдалих підходів слід дотримуватися політики реалізму та раціональності», - зазначив Фітрат.

Речник уряду «Талібану» додав, що Ісламський Емірат Афганістан прагне «конструктивних відносин» з усіма державами, але «на основі взаємних та спільних інтересів».

Водночас, за його словами, під час усіх двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами «послідовно доводилося наголошувати», що незалежність і територіальна цілісність Афганістану «мають першочергове значення» для талібів.

Раніше Трамп пригрозив Афганістану «поганими» наслідками, якщо Кабул не поверне США авіабазу «Баграм».

Перед тим Трамп уже казав, що США хотіли б повернути контроль над летовищем. Проте представник Міністерства закордонних справ угруповання «Талібан» Закір Джалал заявив, що ідея збереження будь-якої військової присутності США в Афганістані була «повністю» відхилена під час переговорів між двома сторонами ще до повернення «Талібану» до влади.

Більше про авіабазу

Авіабаза «Баграм» - це військовий аеродром, розташований приблизно за 40 кілометрів від столиці Афганістану Кабула. Авіабазу побудував СРСР у 1950-х роках, а пізніше вона слугувала основним центром операцій США та НАТО в Афганістані - з 2001 року до виведення американських військ у серпні 2021 року.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес