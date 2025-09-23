Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Талібан» закликав США дотримуватися «політики реалізму та раціональності» після погрози Трампа
09:35 22.09.2025 |
В Афганістані відреагували на вимогу президента США Дональда Трампа повернути американцям авіабазу «Баграм». Закликали Вашингтон відкинути «минулі невдалі підходи» у двосторонніх відносинах.
Про це йдеться в дописі заступника речника «Талібану» Хамдулла Фітрата.
Він нагадав, що, згідно з Дохійською угодою, Сполучені Штати зобов'язалися «не застосовувати силу чи погрожувати нею територіальній цілісності або політичній незалежності Афганістану, а також не втручатимуться в його внутрішні справи».
«Необхідно, щоб вони (США - ред.) залишалися вірними своїм зобов'язанням. Відповідно, ще раз підкреслю, що замість повторення минулих невдалих підходів слід дотримуватися політики реалізму та раціональності», - зазначив Фітрат.
Речник уряду «Талібану» додав, що Ісламський Емірат Афганістан прагне «конструктивних відносин» з усіма державами, але «на основі взаємних та спільних інтересів».
Водночас, за його словами, під час усіх двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами «послідовно доводилося наголошувати», що незалежність і територіальна цілісність Афганістану «мають першочергове значення» для талібів.
Раніше Трамп пригрозив Афганістану «поганими» наслідками, якщо Кабул не поверне США авіабазу «Баграм».
Перед тим Трамп уже казав, що США хотіли б повернути контроль над летовищем. Проте представник Міністерства закордонних справ угруповання «Талібан» Закір Джалал заявив, що ідея збереження будь-якої військової присутності США в Афганістані була «повністю» відхилена під час переговорів між двома сторонами ще до повернення «Талібану» до влади.
Більше про авіабазу
Авіабаза «Баграм» - це військовий аеродром, розташований приблизно за 40 кілометрів від столиці Афганістану Кабула. Авіабазу побудував СРСР у 1950-х роках, а пізніше вона слугувала основним центром операцій США та НАТО в Афганістані - з 2001 року до виведення американських військ у серпні 2021 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Закриття кордону Польщі з Білоруссю б'є по китайському транзиту в ЄС
|Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС
|У Молдові затримали 74 громадян у справі про підготовку заворушень – правоохоронці
|Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня
|Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто
|Путін запропонував США на рік продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння
Бізнес
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів