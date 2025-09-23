«Талібан» закликав США дотримуватися «політики реалізму та раціональності» після погрози Трампа

В Афганістані відреагували на вимогу президента США Дональда Трампа повернути американцям авіабазу «Баграм». Закликали Вашингтон відкинути «минулі невдалі підходи» у двосторонніх відносинах.

Про це йдеться в дописі заступника речника «Талібану» Хамдулла Фітрата.

Він нагадав, що, згідно з Дохійською угодою, Сполучені Штати зобов'язалися «не застосовувати силу чи погрожувати нею територіальній цілісності або політичній незалежності Афганістану, а також не втручатимуться в його внутрішні справи».

«Необхідно, щоб вони (США - ред.) залишалися вірними своїм зобов'язанням. Відповідно, ще раз підкреслю, що замість повторення минулих невдалих підходів слід дотримуватися політики реалізму та раціональності», - зазначив Фітрат.

Речник уряду «Талібану» додав, що Ісламський Емірат Афганістан прагне «конструктивних відносин» з усіма державами, але «на основі взаємних та спільних інтересів».

Водночас, за його словами, під час усіх двосторонніх переговорів зі Сполученими Штатами «послідовно доводилося наголошувати», що незалежність і територіальна цілісність Афганістану «мають першочергове значення» для талібів.

Раніше Трамп пригрозив Афганістану «поганими» наслідками, якщо Кабул не поверне США авіабазу «Баграм».

Перед тим Трамп уже казав, що США хотіли б повернути контроль над летовищем. Проте представник Міністерства закордонних справ угруповання «Талібан» Закір Джалал заявив, що ідея збереження будь-якої військової присутності США в Афганістані була «повністю» відхилена під час переговорів між двома сторонами ще до повернення «Талібану» до влади.

Більше про авіабазу

Авіабаза «Баграм» - це військовий аеродром, розташований приблизно за 40 кілометрів від столиці Афганістану Кабула. Авіабазу побудував СРСР у 1950-х роках, а пізніше вона слугувала основним центром операцій США та НАТО в Афганістані - з 2001 року до виведення американських військ у серпні 2021 року.