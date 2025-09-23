Авторизация

Трамп погрожує Афганістану і вимагає повернути авіабазу Баграм

 

Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану «поганими» наслідками, якщо Кабул не поверне США авіабазу Баграм.

Про це Трамп написав у Truth Social.

«Якщо Афганістан не поверне авіабазу "Баграм" тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то відбудуться погані речі!!!» - написав Трамп.

Раніше Трамп уже казав, що США хотіли б повернути контроль над авіабазою в місті Баграм, що в Афганістані. Це летовище було під контролем американських військ до 2021 року.

Як наголошував глава Білого дому, це місце розташоване «всього за годину їзди від місця, де Китай виробляє ядерну зброю». Окрім цього, Трамп скаржився, що цю авіабазу США «віддали задарма».

Представник Міністерства закордонних справ угруповання «Талібан» Закір Джалал заявив, що ідея збереження будь-якої військової присутності США в Афганістані була «повністю» відхилена під час переговорів між двома сторонами ще до повернення «Талібану» до влади.

Авіабаза Баграм - це військовий аеродром, розташований приблизно за 40 км від столиці Афганістану Кабула. Авіабазу побудував СРСР у 1950-х роках, а пізніше вона слугувала основним центром операцій США та НАТО в Афганістані - з 2001 року до виведення американських військ у серпні 2021 року.
За матеріалами: hromadske.ua
 

