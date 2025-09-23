Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 06:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім: Нові правила подання заявок на робочі візи H-1B стосуються тільки нових заявників
09:27 22.09.2025 |
У США набули чинності нові правила подання заявок на робочі візи H-1B. Указ президента Дональда Трампа передбачає значний збір, однак платити потрібно не всім.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios.
З 21 вересня у Сполучених Штатах почав діяти указ президента Дональда Трампа, який запроваджує додатковий збір у розмірі 100 тисяч доларів за подання заявки на отримання робочої візи H-1B.
Як пояснили в Білому домі, ця плата стосується тільки нових заявників, а власникам уже чинних віз платити її не доведеться.
Раніше серед юристів виникло непорозуміння. Деякі експерти припустили, що збір поширюється і на тих, хто вже має візу H-1B, але тимчасово перебуває за межами країни. У результаті частина фахівців радила своїм клієнтам терміново повертатися до США до набуття указом чинності.
Роз'яснення Білого дому
Представник адміністрації зазначив, що новий збір застосовуватиметься виключно до нових заявок. Крім того, вперше він буде використаний у найближчому лотерейному циклі. Для тих, хто вже має чинну візу або продовжує її термін, зміни не торкнуться.
Юрист з питань міграції Дуглас Руссо в дописі на LinkedIn написав: "Мені неприємно це говорити, але якщо ви є працівником H-1B за межами США, найбезпечнішим підходом буде повернення до неділі". Однак пізніше стало зрозуміло, що таких кроків робити не потрібно.
Наслідки для роботодавців
Робочі візи H-1B активно використовують найбільші роботодавці США, включно з технологічними гігантами Microsoft і Amazon, а також аутсорсинговими компаніями на кшталт Cognizant. Експерти прогнозують, що введення нового збору може призвести до додаткових витрат бізнесу більш ніж на 1 мільярд доларів щорічно.
Таким чином, ініціатива Трампа може істотно змінити підхід компаній до набору іноземних фахівців, збільшивши фінансове навантаження на роботодавців і скоротивши кількість заявок на H-1B.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Закриття кордону Польщі з Білоруссю б'є по китайському транзиту в ЄС
|Атака програмою-здирником паралізувала великі аеропорти ЄС
|У Молдові затримали 74 громадян у справі про підготовку заворушень – правоохоронці
|Трамп зустрінеться із Зеленським 23 вересня
|Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто
|Путін запропонував США на рік продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння
Бізнес
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg
|AMD Ryzen 9800X3D зміг подолати планку в неймовірних 7,3 ГГц
|Джек Ма повернувся в Alibaba
|NVIDIA інвестує $5 млрд в Intel і запускає партнерство з компанією
|YouTube представив нові інструменти штучного інтелекту та розширив можливості монетизації
|Meta представила Ray-Ban Display - інноваційні смарт-окуляри для просунутої взаємодії з ШІ
|«М’ятий» графен покращує суперконденсатори та наближає заміну акумуляторів