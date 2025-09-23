Фінансові новини
Reuters: Новий збір для візи H-1B вдарить по економіці США
09:16 22.09.2025 |
Церемонія натуралізації США в Лос-Анджелесі, 20 вересня 2023 року
Запровадження збору в розмірі $100 000 за подання заяв на візу H-1B може завдати серйозного удару по технологічному сектору США, який значною мірою залежить від кваліфікованих робітників з Індії та Китаю. Про це пише Reuters.
Введення нових зборів "створює перешкоди для залучення в США найталановитіших фахівців з усього світу", - заявив партнер венчурної компанії Menlo Ventures Діді Дас.
"Якщо США перестануть залучати найкращих фахівців, це різко знизить їхню здатність впроваджувати інновації та розвивати економіку", - додав він.
Цей крок може призвести до додаткових витрат для компаній на мільйони доларів, що особливо сильно вдарить по невеликих технологічних компаніях і стартапах.
Деякі аналітики вважають, що збір може змусити компанії перенести частину дорогої роботи за кордон, що послабить позиції США в перегонах із Китаєм у сфері штучного інтелекту.
"У короткостроковій перспективі Вашингтон може отримати несподіваний прибуток; у довгостроковій перспективі США ризикують звести нанівець свою інноваційну перевагу, обмінявши динамізм на недалекоглядний протекціонізм", - вважає аналітик eMarketer Джеремі Голдман.
Понад 70% одержувачів віз H-1B в'їжджають до США з Індії. Китай опинився на другому місці з великим відривом - 11,7%.
У першій половині 2025 року компанія Amazon та її підрозділ хмарних обчислень AWS отримали схвалення на понад 12 000 віз H-1B, тоді як Microsoft і Meta - більш ніж 5000 таких віз.
Новий указ президента Дональда Трампа спонукав деякі великі американські технологічні компанії рекомендувати власникам віз або залишатися в країні, або якомога швидше повернутися.
Акції Cognizant Technology Solutions (компанії, що надає ІТ-послуги і активно використовує візи H-1B) впали в п'ятницю майже на 5%. Акції індійських технологічних компаній Infosys і Wipro, що котируються на біржі США, закрилися зі зниженням від 2% до 5%.
