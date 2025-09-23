Авторизация

Трамп запровадив збір у $100 000 за робочі візи й «золоті картки» за $1 млн для багатіїв

 

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 19 вересня, підписав указ, який запроваджує збір розміром $100 000 за розгляд заяв на візу для кваліфікованих іноземних працівників H-1B. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Новий збір запроваджується з метою припинення зловживань у межах візової програми H-1B, через які американські працівники позбавляються роботи. Указ обмежує в'їзд за програмою H-1B без внесення зазначеної суми.

До цього збори, пов'язані з візою H-1B, включали $215 за реєстрацію в лотереї та $780 за форму I-129. Візи H-1B розподіляються за лотерейною системою.

Іншим указом Трамп запустив нову візову програму для найзаможніших людей світу.

"Надто довго мільйони нелегальних мігрантів заполоняли нашу країну, і наша імміграційна система була зламана. Настав час, щоб американський народ і американські платники податків отримували вигоду від нашої ЛЕГАЛЬНОЇ імміграційної системи", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Приватні особи зможуть заплатити $1 млн, щоб отримати посвідку на проживання в США за "Золотою картою Трампа" (Trump Gold Card) після сплати реєстраційного збору та проходження перевірки.

Незабаром буде доступна і "Платинова картка" (Platinum Card) за $5 млн, яка дозволить власникам "проводити в США до 270 днів без зобов'язань щодо сплати американських податків із доходів, отриманих за межами США".

Компанії, що заплатили по $2 млн за кожного співробітника, зможуть отримати для них посвідку на проживання в США в необмеженій кількості з можливістю передання доступу від одного співробітника іншому за певну плату та з перевіркою DHS.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

