Пентагон вимагає погодження ЗМІ інформації для публікації

Міністерство оборони США (Пентагон) попередило журналістів, що тепер ті зможуть отримати доступ лише за умови зобов'язання не публікувати інформацію без погодження.

ЗМІ були проінформовані про цю вимогу 19 вересня, повідомляють видання The Washington Post

(WP) і Politico.

Politico цитує 17-сторінковий документ, запропонований журналістам для підпису: "Інформація міноборони перед публікацією має бути схвалена для оприлюднення відповідним чиновником, відповідальним за погодження інформації, навіть якщо вона не є секретною. Порушення цих правил може викликати тимчасове відкликання чи позбавлення перепустки до будівлі або втрату доступу".

Пентагон обґрунтовує обмеження тим, що публікація будь-якої неузгодженої інформації "становить ризик, який може завдати шкоди національній безпеці США та наражати на небезпеку персонал".

Сам міністр оборони США Піт Гегсет написав 20 вересня у соціальній мережі X

наступне: "Пентагоном керує не "преса", а люди. Пресі більше не дозволяється блукати коридорами охоронюваного об'єкта. Носіть бейдж і дотримуйтесь правил - або вирушайте додому".

Рішення Пентагону критикують

Національний пресклуб США засудив рішення Пентагону. "Якщо новини про військових спершу мають бути схвалені урядом, громадськість більше не отримає незалежного висвітлення. Вона отримує лише те, що чиновники хочуть їй показати. Це повинно занепокоїти кожного американця", - цитує WP заяву голови організації Майка Балсамо.

Видання нагадує, що Гегсет та його штаб протягом місяців посилювали обмеження для репортерів, а також перешкоджали прямій комунікації працівників з пресою.

У лютому Гегсет позбавив кілька ЗМІ, в тому числі видання The New York Times і телеканал NBC News, їхніх особливих бюро в Пентагоні. Їхнє місце зайняли консервативніші медіа - такі, як онлайн-видання Newsmax і Breitbart News.

У травні Гегсет видав наказ про обмеження доступу журналістів до більшої частини будівлі Пентагону.