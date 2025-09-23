Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон відповів на ідею Трампа щодо тиску на Китай: Сфокусуймося на вторинних санкціях

 

У відповідь на заклик президента США Дональда Трампа до Європи чинити більший тиск на Китай, його французький колега Емманюель Макрон закликав розглянути вторинні санкції, які б безпосередньо стосувались Росії. Про це політик розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

Макрон заявив, що Європейський Союз матиме власну дипломатію щодо Китаю, зауваживши, що "ми дуже прив'язані до нашої незалежності, що є нормальним".

За словами французького президента, стосовно Китаю Європа має стратегію зменшення ризиків, а не відмежування.

Журналістка уточнила, чи означає це, що адміністрація Трампа не чинить тиск на ЄС з цього приводу.

"Моя позиція така: сфокусуймось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо вести серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і якою мірою треті країни допомагають Росії, і посилити тиск. Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цільовим і безпосередньо пов'язаним з Росією", - відповів Макрон.

Водночас він заявив, що європейці разом з адміністрацією США будуть "наполегливо працювати в усіх сферах, продукт за продуктом, щоб ключові країни не дозволяли Росії іноді мати третій шлях і уникати санкцій або отримувати вигоду від поточної ситуації".

"Це те, що ми називаємо вторинними санкціями, тому що ви не накладаєте санкції безпосередньо на Росію, а [запроваджуєте їх] проти третьої країни, яка їй допомагає, і ця робота має бути зроблена, технічно вона вже розпочалася. Я повністю підтримую цю роботу", - підсумував президент Франції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес