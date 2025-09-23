Фінансові новини
Макрон відповів на ідею Трампа щодо тиску на Китай: Сфокусуймося на вторинних санкціях
08:39 22.09.2025 |
У відповідь на заклик президента США Дональда Трампа до Європи чинити більший тиск на Китай, його французький колега Емманюель Макрон закликав розглянути вторинні санкції, які б безпосередньо стосувались Росії. Про це політик розповів в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.
Макрон заявив, що Європейський Союз матиме власну дипломатію щодо Китаю, зауваживши, що "ми дуже прив'язані до нашої незалежності, що є нормальним".
За словами французького президента, стосовно Китаю Європа має стратегію зменшення ризиків, а не відмежування.
Журналістка уточнила, чи означає це, що адміністрація Трампа не чинить тиск на ЄС з цього приводу.
"Моя позиція така: сфокусуймось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо вести серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і якою мірою треті країни допомагають Росії, і посилити тиск. Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цільовим і безпосередньо пов'язаним з Росією", - відповів Макрон.
Водночас він заявив, що європейці разом з адміністрацією США будуть "наполегливо працювати в усіх сферах, продукт за продуктом, щоб ключові країни не дозволяли Росії іноді мати третій шлях і уникати санкцій або отримувати вигоду від поточної ситуації".
"Це те, що ми називаємо вторинними санкціями, тому що ви не накладаєте санкції безпосередньо на Росію, а [запроваджуєте їх] проти третьої країни, яка їй допомагає, і ця робота має бути зроблена, технічно вона вже розпочалася. Я повністю підтримую цю роботу", - підсумував президент Франції.
