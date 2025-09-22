Трамп хоче скоротити військову підтримку країнам Балтії - Reuters

Представники Пентагону під час зустрічі з групою європейських дипломатів ще наприкінці серпня зробили жорстку заяву: США планують скоротити допомогу в галузі безпеки для Латвії, Литві та Естонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Посадовець Пентагону Девід Бейкер заявив на тій зустрічі, що Європі необхідно бути менш залежною від США і що американські військові матимуть інші пріоритети, такі як захист батьківщини.

Європейські дипломати побоюються, що це може заохочувати кремлівського очільника Путіна до посилення агресії. Про це, зокрема, свідчать вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Міг-31 в Естонію і слабка реакція президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що глава Білого дому за останні тижні значною мірою відійшов від дипломатії і дедалі більше зосереджується на внутрішніх проблемах, зокрема боротьбі зі злочинністю.