22.09.25
08:37
Трамп хоче скоротити військову підтримку країнам Балтії - Reuters
08:31 22.09.2025 |
Представники Пентагону під час зустрічі з групою європейських дипломатів ще наприкінці серпня зробили жорстку заяву: США планують скоротити допомогу в галузі безпеки для Латвії, Литві та Естонії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Посадовець Пентагону Девід Бейкер заявив на тій зустрічі, що Європі необхідно бути менш залежною від США і що американські військові матимуть інші пріоритети, такі як захист батьківщини.
Європейські дипломати побоюються, що це може заохочувати кремлівського очільника Путіна до посилення агресії. Про це, зокрема, свідчать вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі та Міг-31 в Естонію і слабка реакція президента США Дональда Трампа.
Зазначається, що глава Білого дому за останні тижні значною мірою відійшов від дипломатії і дедалі більше зосереджується на внутрішніх проблемах, зокрема боротьбі зі злочинністю.
