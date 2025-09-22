США обмежили продаж деяких видів зброї європейським країнам - ЗМІ

Міністерство оборони США обмежило продаж деяких видів зброї європейським країнам на тлі занепокоєння щодо її достатності для задоволення власних потреб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Atlantic із посиланням на проінформованих співрозмовників.

Перша ознака зміни в підході США щодо продажу військової техніки Європі з'явилася, коли Данія наближалася до ухвалення рішення щодо закупівлі багатомільярдної системи протиповітряної оборони.

Упродовж тижнів американські та французькі переговірники наполегливо домагалися укладення угоди з Копенгагеном.

Проте з наближенням дедлайну Пентагон раптово «втратив інтерес» до угоди.

За словами співрозмовників, потім, під час телефонної розмови зі співробітниками Держдепу США на початку цього місяця, заступник глави Пентагону в політичних питаннях Елбрідж Колбі заявив, що він не вірить у цінність певних продажів військової техніки іноземним державам.

Тоді Колбі також сказав, що йому не подобається ідея продажу Данії системи Patriot, які можуть перехоплювати ракети, через їхню недостатність, і, що вони повинні бути зарезервовані для США для використання за потреби.

Колишні й діючі американські чиновники зазначили, що Пентагон визначив дефіцит деяких видів озброєння та вживає заходів для блокування нових запитів на ці системи, що надходять з Європи.

За словами співробітників Міністерства оборони, США мають лише близько 25% ракет-перехоплювачів, необхідних для військових планів Пентагону.

Проте Patriot насправді не має еквівалента в Європі, що робить їх цінною та дуже затребуваною системою на європейському континенті.

Зрештою, Данія підписала угоду на 9,1 мільярда доларів США на купівлю систем протиповітряної оборони великої дальності, виготовлених спільним французько-італійським підприємством, та систем середньої дальності з компаніями з Норвегії, Німеччини або Франції.

Продаж військової техніки вже давно є ключовим інструментом зовнішньої політики США - способом забезпечення інтересів національної безпеки за кордоном шляхом зміцнення обороноздатності країн-друзів.

Сполучені Штати вперше почали продавати військову техніку країнам, які вони вважали дружніми, щоб зміцнити альянси в розпал Холодної війни та розширити свій вплив за кордоном.

Як повідомляв Укрінформ, перші пакети допомоги США у сфері надання озброєнь Україні від адміністрації президента Дональда Трампа за новою фінансовою угодою із європейськими союзниками отримали схвалення, і незабаром очікується їхнє відправлення.