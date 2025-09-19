Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Російської Федерації в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту щодо порушення повітряного простору Естонії, яке сталося 19 вересня.

Про це повідомило МЗС Естонії на своєму сайті, пише "Європейська правда"

Вторгнення відбулося над Фінською затокою, де три винищувачі МІГ-31 Російської Федерації без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин.

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим", - заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

"Все більш масштабні випробування кордонів і зростаюча агресивність Росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску", - додав він.

Раніше повідомляли, що в Естонії цього тижня стартували позапланові навчання Сил оборони, спрямовані на відпрацювання дій у разі порушень повітряного кордону.

17 вересня міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття кордону з Росією.

Нещодавно сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад". Також закрила кордон із Білоруссю Польща.