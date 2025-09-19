Авторизация

ЗМІ: син Трампа провів таємну зустріч з Ердоганом

 

Старший син президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-молодший - провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі під час неоголошеного візиту.

Про це повідомляє Middle East Eye із посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Спершу про візит сина президента США повідомив голова турецької опозиційної Республіканської народної партії Озгур Озель.

Він стверджував, що Ердоган вів "таємні переговори" зі старшим сином президента США щодо Гази.

"У протоколі він (Дональд Трамп-молодший. - Ред.) був названий "бізнесменом", але під час візиту його ім'я не згадувалося. Поки Палестина стікає кров'ю, вони ведуть бізнес з сином Трампа через лобістські компанії", - заявив Озель на мітингу в Стамбулі.

Згодом близьке до Ердогана джерело підтвердило, що у середу Трамп-молодший дійсно зустрічався з турецьким президентом, однак, за словами співрозмовника, це був лише "візит ввічливості".

Джерело заявило, що не було ніякої офіційної дискусії щодо Гази або будь-яких інших конкретних тем.

Хоча Трамп-молодший не має офіційної ролі в адміністрації свого батька, він вважається дуже впливовим у Білому домі. Наразі він обіймає посаду виконавчого віцепрезидента Trump Organization.

Крім того, за даними джерел, Ердоган прагне двосторонньої зустрічі з президентом США наступного тижня на полях саміту Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, у травні Трамп-молодший заявляв, що, можливо, одного дня він балотуватиметься на посаду президента, адже у нього є "покликання".
 

