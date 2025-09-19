Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Розвідка Британії MI6 запускає у даркнеті платформу для вербування агентів

 

Секретна розвідувальна служба Британії (МІ6) запустить у даркнеті платформу, мета якої - передавати спецслужбі "чутливу інформацію" про незаконну діяльність у будь-якій точці світу або пропонувати власні послуги.

Про це заявила міністерка закордонних справ країни Іветт Купер, передає BBC, пише "Європейська правда".

За словами Купер, платформа для обміну повідомленнями Silent Courier має на меті посилити національну безпеку, спростивши процес вербування співробітників розвідувального агентства.

Вона наголосила, що потенційні агенти в Росії та в усьому світі стануть об'єктом уваги Великої Британії.

"Наші розвідувальні служби світового класу знаходяться на передовій цієї боротьби, працюючи за лаштунками, щоб убезпечити британський народ. Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Британії - в Росії та в усьому світі", - заявила вона.

Очікується, що ця інформація буде підтверджена у п'ятницю, 19 вересня, у Стамбулі у виступі глави MI6 Річарда Мура, який залишає посаду.

Пізніше цього місяця Мур має передати повноваження Блейз Метревелі, яка стала першою жінкою, яку призначили на цю посаду.

Зазначимо, у лютому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був змушений відмовитися від свого особистого облікового запису електронної пошти незабаром після вторгнення Росії в Україну через ймовірний злам з боку Москви.

У вересні поліція Лондона заявила про затримання трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес