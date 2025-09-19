Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

 

Канада та Мексика оголосили про підвищення рамок двосторонньої співпраці до рівня Всеохоплюючого стратегічного партнерства, спрямованого на зміцнення економічних, безпекових та соціальних зв'язків між країнами.

Про це було повідомлено за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента Мексиканських Сполучених Штатів Клаудії Шейнбаум Пардо, яка відбулася в Національному палаці в Мехіко.

"Канада та Мексика підтвердили свою відданість динамічній та перспективній співпраці. З цією метою премʼєр-міністр та президент із задоволенням оголосили про підвищення рамок їхньої співпраці до Всеохоплюючого стратегічного партнерства, яке сприятиме створенню майбутнього, більш процвітаючого, безпечного, інклюзивного та стійкого для народів обох країн", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті офісу глави канадського уряду.

У рамках нового стратегічного партнерства було запущено План дій Канада-Мексика 2025-2028, що передбачає реалізацію конкретних заходів за чотирма ключовими напрямами: процвітання; мобільність, добробут та інклюзія; безпека; довкілля та сталий розвиток. План передбачає співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій, портової інфраструктури, енергетики, природних ресурсів, сільського господарства, охорони здоров'я, безпеки, підготовки до надзвичайних ситуацій та кліматичних заходів.

Канадський прем'єр і мексиканський президент також підтвердили відданість Угоді між Канадою, США та Мексикою (CUSMA) та двостороннім комерційним відносинам після більш ніж 30 років тристоронньої вільної торгівлі.

"План дій Канада-Мексика 2025-2028 слугуватиме дорожньою картою для координації спільних дій протягом наступних трьох років", - зазначено в заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес