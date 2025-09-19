Авторизация

Обвал продажів: найбільший російський автовиробник «АвтоВАЗ» знизив виробничі плани на 40%

 

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" переглянув виробничі плани на 2025 рік у бік різкого скорочення.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

За словами президента компанії Максима Соколова, випуск автомобілів Lada становитиме понад 300 тисяч одиниць, включаючи нову модель Lada Iskra, яка буде збиратися на петербурзькому автозаводі.

Спочатку, в листопаді 2024 року, рада директорів "АвтоВАЗу" затвердила план випуску на 2025 рік в обсязі 500 тисяч автомобілів. У червні Соколов прогнозував падіння продажів на 20-25%, до 367 тисяч автомобілів. Поточний прогноз передбачає вже 40-відсоткове скорочення.

Зазначається, що продажі Lada за вісім місяців 2025 року впали на 25% - до 211,3 тисячі автомобілів. На тлі спаду компанія була змушена ввести чотириденний робочий тиждень терміном на пів року.

В цілому в першому півріччі 2025 року в Росії було реалізовано 530,4 тисячі нових легкових автомобілів, а з урахуванням вантажівок і автобусів - 601,8 тисячі. Це на 28% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Продажі легкових автомобілів знизилися на 26%, автобусів - майже на 60%, важких вантажівок - на 55,9%.

Як раніше пояснював Соколов, падіння пов'язане з низкою негативних факторів: високою ключовою ставкою Центробанку РФ, жорсткістю умов автокредитування та демпінгом з боку китайських автомобілів, масово ввезених в країну у 2024 році.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

