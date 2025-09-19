Авторизация

Морський експорт нафтопродуктів з Росії впав майже на 20% після ударів дронів по НПЗ

 

Атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру Росії, які тривають з початку серпня, вдарили по експорту нафтопродуктів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Комерсант".

З 1 по 15 вересня з російських портів на зовнішні ринки було відправлено 3,3 млн тонн палива, що на 18% менше, ніж за той же період минулого року, і на 16% менше середнього значення липня. Це випливає з даних Центру цінових індексів (ЦЦІ), які наводить "Комерсант".

Зниження поставок було особливо помітним 11-15 вересня через наслідки атаки на порт Приморськ, звідки експортується до 300 тис. барелів дизельного пального на добу. За даними джерел Reuters, в результаті пошкодження одного з терміналів порту відвантаження були тимчасово припинені.

Також на експорті позначилися позапланові ремонти нафтопереробних заводів (НПЗ).

Як повідомлялося, тільки в серпні Росія внаслідок українських атак втратила 17% потужностей перероблювання, або 1,1 млн барелів на добу.

За даними джерела "Комерсанта" в галузі, 1-16 вересня перероблювання знизилася до 4,96 млн барелів на добу, а 16 вересня - до 4,75 млн.

Аналітики JPMorgan відзначали, що нижче 5 млн барелів на добу показник в Росії не опускався з квітня 2022 року.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

