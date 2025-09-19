Фінансові новини
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Австралія планує скоротити викиди вуглецю на 62% до 2035 року
11:45 19.09.2025
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз планує впродовж наступного десятиліття збільшити скорочення викидів вуглецю в країні на 62% у порівнянні з 2005 роком.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
«Це відповідальна ціль, підкріплена наукою. Практичний план її досягнення, побудований на перевірених технологіях», - заявив Албаніз у четвер.
Він додав, що нова ціль відповідає контрольному показнику скорочення викидів - від 62% до 70%, рекомендованому урядовим органом, який надає консультації щодо кліматичної політики.
Раніше Австралія, яку критикують за її постійну залежність від викопного палива, зобов'язувалася скоротити викиди парникових газів на 43% до 2030 року.
Зазначається, що встановлення цілі щодо скорочення викидів вуглецю порівняно з рівнями 2005 року є частиною зобов'язань Австралії за «Паризькою кліматичною угодою».
Австралія, як і більша частина світу, останніми роками стикалася зі зростанням кількості екстремальних погодних явищ, пов'язаних з кліматом, включаючи сильну засуху, історичні лісові пожежі та рекордні повені.
Тепліші моря також спричинили масове знебарвлення всесвітньо відомого Великого Бар'єрного рифу в австралійському штаті Квінсленд та рифу Нінгалу в штаті Західна Австралія.
Кліматична програма Австралії та її амбіції щодо досягнення «нульових викидів» до 2050 року залишаються суперечливими політичними темами у країні.
