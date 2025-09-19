Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тиск Європи на Китай може привести до припинення війни в Україні - Трамп

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що якби Європа вдарила санкціями по Китаю, який купує нафту в Росії, то Пекін тиснув би Москву, щоб змусити її закінчити війну проти України.

Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".

Трамп наголосив, що наразі Китай є "беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії".

"Якщо вони (європейські країни, - Ред.) застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали - якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б", - припустив американський президент.

Він також припустив, що європейці мають й інші важелі тиску на Росію.

Також він зазначив, що у п'ятницю, 19 вересня, буде мати розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, змусить припинити війну", - додав Трамп.

Водночас Трамп не відповів на уточнююче запитання, чи був відкритим до цієї ідеї прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, з яким він зустрічався в Лондоні в четвер, 18 вересня.

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси - як передумову для американських санкцій.

Зокрема під час зустрічі зі Стармером Трамп дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8765  0,05 0,12 41,4459  0,00 0,00
EUR 48,2647  0,10 0,20 48,9776  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес