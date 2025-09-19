Фінансові новини
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Тиск Європи на Китай може привести до припинення війни в Україні - Трамп
08:50 19.09.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив, що якби Європа вдарила санкціями по Китаю, який купує нафту в Росії, то Пекін тиснув би Москву, щоб змусити її закінчити війну проти України.
Про це він сказав у інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".
Трамп наголосив, що наразі Китай є "беззаперечно найбільшим покупцем нафти з Росії".
"Якщо вони (європейські країни, - Ред.) застосували б санкції, наприклад, або мита, чи як би ви це не назвали - якщо б вони зробили це щодо Китаю, я думаю, війна, можливо, закінчилася б", - припустив американський президент.
Він також припустив, що європейці мають й інші важелі тиску на Росію.
Також він зазначив, що у п'ятницю, 19 вересня, буде мати розмову із китайським лідером Сі Цзіньпіном.
"Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай, ймовірно, змусить припинити війну", - додав Трамп.
Водночас Трамп не відповів на уточнююче запитання, чи був відкритим до цієї ідеї прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, з яким він зустрічався в Лондоні в четвер, 18 вересня.
Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси - як передумову для американських санкцій.
Зокрема під час зустрічі зі Стармером Трамп дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.
