Фінансові новини
- |
- 18.09.25
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стратегія Мілея дала тріщину через песо
17:41 18.09.2025 |
Аргентинський песо впав у середу, вперше порушивши встановлений урядом торговий діапазон і поставивши під загрозу його політику контролю інфляції та накопичення валютних резервів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Адміністрація президента Хав'єра Мілея намагалася запобігти падінню песо шляхом обмеження ліквідності, продажу доларів на ф'ючерсному ринку та обмеження купівлі доларів.
З порушенням торгового діапазону центральний банк тепер має право безпосередньо втручатися в спотовий ринок, що передбачатиме використання його цінних валютних резервів.
Адміністрація президента Хав'єра Мілея намагалася запобігти падінню песо шляхом обмеження ліквідності, продажу доларів на ф'ючерсному ринку та обмеження купівлі доларів.
З порушенням торгового діапазону центральний банк тепер має право безпосередньо втручатися в спотовий ринок, що передбачатиме використання його цінних валютних резервів.
Падіння песо також посилює політичний тиск на Мілея після того, як його партія програла ключове голосування в провінції Буенос-Айрес на початку цього місяця.
Ці вибори розглядалися як барометр інтересу виборців до політики жорсткої економії президента напередодні національних проміжних виборів 26 жовтня.
Захист валютного діапазону може тепер обійтися дорого, зазначив Тьєррі Лароз, портфельний менеджер Vontobel Asset Management.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України
ТОП-НОВИНИ
|Дрони атакували завод «Газпрому» у Башкортостані
|УП: Шурма намагається заблокувати передання даних із його телефона українським слідчим
|Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод
|Зеленський: План «А» – закінчити війну у 2025-му, «Б» – шукати $60 млрд на наступний рік
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Стратегія Мілея дала тріщину через песо
|Україна підпише угоду про уникнення подвійного оподаткування з Австралією
|Естонія повністю заборонить імпорт СПГ з Росії з наступного року
|ЄК хоче прискорити терміни повної відмови від російських енергоносіїв
|«Форс-мажори» на НПЗ в Росії спричинили масову зупинку заправок, - росЗМІ
|Reuters: Уряд Росії хоче підвищити ПДВ всупереч обіцянкам Путіна цього не робити
Бізнес
|Нові акумулятори електрокарів заряджатимуться за 15 хвилин
|Google інвестує понад $6 млрд у штучний інтелект у Британії
|Пекін: американський TikTok працюватиме на китайському алгоритмі
|Запущений перший у світі квантовий комп'ютер на кремнієвих чипах
|Перший погляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX відкриває деталі
|2-нм процесор Mediatek Dimensity 9600 теж отримає мідний радіатор як і Exynos 2600
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli