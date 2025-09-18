Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стратегія Мілея дала тріщину через песо

 

Аргентинський песо впав у середу, вперше порушивши встановлений урядом торговий діапазон і поставивши під загрозу його політику контролю інфляції та накопичення валютних резервів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація президента Хав'єра Мілея намагалася запобігти падінню песо шляхом обмеження ліквідності, продажу доларів на ф'ючерсному ринку та обмеження купівлі доларів.

З порушенням торгового діапазону центральний банк тепер має право безпосередньо втручатися в спотовий ринок, що передбачатиме використання його цінних валютних резервів.

Адміністрація президента Хав'єра Мілея намагалася запобігти падінню песо шляхом обмеження ліквідності, продажу доларів на ф'ючерсному ринку та обмеження купівлі доларів.

З порушенням торгового діапазону центральний банк тепер має право безпосередньо втручатися в спотовий ринок, що передбачатиме використання його цінних валютних резервів.

Падіння песо також посилює політичний тиск на Мілея після того, як його партія програла ключове голосування в провінції Буенос-Айрес на початку цього місяця.

Ці вибори розглядалися як барометр інтересу виборців до політики жорсткої економії президента напередодні національних проміжних виборів 26 жовтня.

Захист валютного діапазону може тепер обійтися дорого, зазначив Тьєррі Лароз, портфельний менеджер Vontobel Asset Management.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес