Естонія повністю заборонить імпорт СПГ з Росії з наступного року
16:58 18.09.2025 |
Уряд Естонії ухвалив у четвер рішення про введення з наступного року повної заборони на імпорт природного газу з Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Postimess.
Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, який представив уряду пропозицію про продовження санкцій, заявив, що мета - ввести повну заборону на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії.
"Наразі дозволено закуповувати та імпортувати скраплений природний газ з Росії за умови, що він не використовується в розподільчій мережі. Після набрання чинності поправкою заборона на імпорт поширюватиметься і на скраплений природний газ, що імпортується поза розподільчою мережею", - сказав міністр.
Він підкреслив, що Росія не змінила своїх амбіцій, але продовжує агресію в Україні і підриває глобальну безпеку.
"Ми продовжимо підвищувати ціну агресії для Росії і шукати способи скоротити доходи, якими Росія живить свою військову машину. З огляду на підтримку Білоруссю дій Росії, аналогічні заборони будуть поширені і на Білорусь", - зазначив він.
Імпорт СПГ з Росії також був обмежений Фінляндією, Латвією і Литвою за допомогою різних механізмів - закриття кордонів або законодавчих заборон. Паралельно був запущений процес RePowerEU, що передбачає припинення імпорту природного газу і нафти з країни-агресора.
Нагадаємо, ЄС у першому півріччі 2025 року імпортував з Росії скраплений газ на 4,5 млрд євро. Це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року.
