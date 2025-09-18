ЄК хоче прискорити терміни повної відмови від російських енергоносіїв

Метою Єврокомісії залишається припинення російського енергоімпорту до кінця 2027 року, але в Брюсселі надають перевагу прискореному вирішенню цього завдання, заявила офіційна представниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

"Як ми заявляємо від часу ухвалення плану (енергетичної незалежності ЄС - ІФ-У) REPowerEU у 2022 році - що швидше, то краще, і наша позиція залишається незмінною", - сказала прессекретарка в четвер на брифінгу в Брюсселі.

Так вона відповіла на запитання, чи залишається для ЄК чинним 2027 рік як термін завершення закупівель російського викопного палива після заяви глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про намір прискорити відмову від імпорту енергоносіїв з РФ.

"Ми висунули пропозицію в червні цього року. У ній міститься графік для короткострокових і довгострокових контрактів. 2027 рік, дійсно, є роком завершення (використання російських енергоносіїв - ІФ-У). Довгострокові контракти мають бути закриті до 1 січня 2028 року. Такі терміни за нашою пропозицією", - продовжила Ітконен.

При цьому вона уточнила, що важливо дотримуватися демократичних процедур ухвалення законопроектів Єврокомісії. "Тобто ми висуваємо пропозицію, а потім державам-членам і Європейському парламенту належить доопрацювати цю пропозицію через поправки. Але що стосується комісії, ми завжди говорили, що чим швидше ми позбудемося цих енергоносіїв, тим краще", - пояснила представник ЄК.

У відповідь на додаткове запитання, чи передбачається закупити за торговельною угодою у США більше природного газу, ніж купувалося у РФ, вона заявила, що угода має слугувати тому, щоб позбутися російського енергетичного імпорту.

"Політичні зобов'язання перед американцями в рамках торговельної угоди цього року мають енергетичну складову, що передбачає, що ми закуповуватимемо енергетичні продукти, сировину на $750 млрд протягом трьох років. Це не означає, що всі гроші будуть витрачені лише на СПГ. Логіка в тому, що ми повністю позбуваємося російських викопних енергоносіїв. При цьому наша промисловість ще потребуватиме природного газу найближчими роками. Тобто, ми маємо компенсувати ті обсяги, які більше не надійдуть з Росії", - сказала Ітконен.

За її словами, США вже зіграли важливу роль для енергопостачання ЄС у 2022 році, коли Євросоюзу довелося шукати альтернативні джерела поставок, і за другої адміністрації президента Дональда Трампа в Брюсселі бачать потенціал для збільшення закупівель американського газу.

"І ще раз: $750 млрд не використовуватимуть лише для закупівель СПГ. Це також охоплює нафту, ядерне паливо та обладнання для ядерної енергетики", - наголосила представниця ЄК.

Голова Єврокомісії фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 16 вересня написала в соцмережі X, що ЄК "запропонує прискорити поетапну відмову від імпорту російського викопного палива".