«Форс-мажори» на НПЗ в Росії спричинили масову зупинку заправок, - росЗМІ
16:51 18.09.2025 |
Оптові продажі бензину в Росії впали до дворічного мінімуму, а ціни продовжують бити рекорди. Дефіцит загострюється через зупинки НПЗ після атак українських дронів і високий попит аграріїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як повідомляє російський "Комерсантъ", продажі бензину марки А-92 на Петербурзькій біржі 16 вересня знизилися на 21,7%, до 15,6 тисячі тонн, що стало мінімальним показником з 2023 року.
Водночас продажі А-95 скоротилися до попереднього дня на 15,5%, до 12,06 тисячі тонн.
Загалом реалізація бензину на біржі знизилася на 19,1%, до 27,7 тисячі тонн.
Зазначається, що скорочення біржових продажів бензину пов'язане з позаплановими зупинками кількох масштабних НПЗ, однак причина зупинок не вказується.
НПЗ оголосили "форс-мажор" - на заправках дефіцит пального
В Росії нафтопереробні заводи оголосили "форс-мажор" і не відвантажують бензин, в результаті чого запаси на місцях швидко вичерпуються.
Через дефіцит пального на біржі, незалежні мережі АЗС програють конкуренцію великим мережам, які у пріоритеті постачальників.
16 вересня в регіонах РФ дві незалежні мережі (близько 20 АЗС в кожній) призупинили роздрібні продажі і відпускають бензин тільки за довгостроковими контрактами.
Ще одна причина дефіциту пального - підвищення попиту
Зупинки НПЗ також збіглися з підвищеним попитом. Зниження обсягів продажів, зокрема, пов'язане з високим попитом з боку російських аграріїв в період активної збиральної кампанії у вересні-жовтні.
"Учасники ринку побоюються, що поставки бензину у вересні можуть бути відкладені через позапланові ремонти на НПЗ, а його значні продажі в останній тиждень серпня "не підкріплені наявністю фактичного ресурсу", - зазначає "Комерсантъ".
Нагадаємо, 18 вересня Волгоградський НПЗ зупинив роботу через атаку дронів. Сили спецоперацій України підтвердили удар.
Сьогодні також з'явилась інформація, що дрони атакували нафтохімічний комплекс "Газпрому" в місті Салават, який розташований приблизно за 1500 км від кордону з Україною.
