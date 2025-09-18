Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Уряд Росії хоче підвищити ПДВ всупереч обіцянкам Путіна цього не робити

 

Уряд Росії розглядає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, щоб скоротити дефіцит бюджету. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Обговорення, за даними агентства, тривають попри попередні заяви російського диктатора Володимира Путіна про відсутність планів підвищувати податки.

Очікується, що проєкт бюджету на 2026 рік представлять в російському парламенті 29 вересня. Основні параметри бюджету погоджуються з Путіним заздалегідь і, зазвичай, не змінюються суттєво під час розгляду.

Цього року Росія вже підвищила податки на доходи фізичних та юридичних осіб, проте у травні уряд був змушений утричі збільшити оцінку дефіциту бюджету - до 1,7% ВВП. За прогнозами, фактичний дефіцит перевищить цю цифру.

За оцінками Reuters, підвищення ПДВ на два відсоткових пункти могло б майже вдвічі скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році. У 2024 році ПДВ забезпечував близько 37% доходів бюджету РФ.

Крім цього, очікується уповільнення ВВП РФ з 4,3% минулого року до близько 1% у 2025 році. Щодо інфляції, прогнозується, що вона залишиться на рівні понад 8%. Значна частина робочої сили та близько 40% доходів держави йде на оборону та безпеку.

Раніше Путін закликав збільшувати доходи шляхом зростання продуктивності, а не податків. Проте, як зазначає одне з джерел агентства, скоротити військові витрати неможливо, а невеликі скорочення соціальних видатків майже не допоможуть.

Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна підтримала можливість підвищення ПДВ, зазначивши, що краще отримати додаткові доходи, ніж збільшувати дефіцит.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,14 0,34 41,1100  0,13 0,32
EUR 48,3500  0,49 1,00 48,3900  0,48 0,98

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес