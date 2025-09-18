Фінансові новини
Reuters: Уряд Росії хоче підвищити ПДВ всупереч обіцянкам Путіна цього не робити
16:46 18.09.2025 |
Уряд Росії розглядає можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, щоб скоротити дефіцит бюджету. Про це пише Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Обговорення, за даними агентства, тривають попри попередні заяви російського диктатора Володимира Путіна про відсутність планів підвищувати податки.
Очікується, що проєкт бюджету на 2026 рік представлять в російському парламенті 29 вересня. Основні параметри бюджету погоджуються з Путіним заздалегідь і, зазвичай, не змінюються суттєво під час розгляду.
Цього року Росія вже підвищила податки на доходи фізичних та юридичних осіб, проте у травні уряд був змушений утричі збільшити оцінку дефіциту бюджету - до 1,7% ВВП. За прогнозами, фактичний дефіцит перевищить цю цифру.
За оцінками Reuters, підвищення ПДВ на два відсоткових пункти могло б майже вдвічі скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році. У 2024 році ПДВ забезпечував близько 37% доходів бюджету РФ.
Крім цього, очікується уповільнення ВВП РФ з 4,3% минулого року до близько 1% у 2025 році. Щодо інфляції, прогнозується, що вона залишиться на рівні понад 8%. Значна частина робочої сили та близько 40% доходів держави йде на оборону та безпеку.
Раніше Путін закликав збільшувати доходи шляхом зростання продуктивності, а не податків. Проте, як зазначає одне з джерел агентства, скоротити військові витрати неможливо, а невеликі скорочення соціальних видатків майже не допоможуть.
Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна підтримала можливість підвищення ПДВ, зазначивши, що краще отримати додаткові доходи, ніж збільшувати дефіцит.
