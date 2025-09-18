Фінансові новини
По всій Франції проходять демонстрації проти бюджетних скорочень: сотня затриманих
16:00 18.09.2025 |
У четвер по всій Франції відбуваються приблизно 250 демонстрацій, які паралізують роботу громадського транспорту, з приводу майбутніх бюджетних скорочень.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує BFM-TV.
Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що протести є менш інтенсивними, ніж очікувалося, та оголосило про 99 затримань по всій країні.
У профспілці CGT заявили про близько 400 тисяч демонстрантів, що станом на ранок долучились до акцій.
Двоє людей постраждали внаслідок зіткнень у Ліоні. Під час демонстрації в Нанті сталися сутички між деякими протестувальниками та поліцією.
Повідомляють, що кілька людей у масках зібралися біля залізничного вокзалу Марселя.
Паризька демонстрація, скликана коаліцією профспілок, розпочалася невдовзі після 14:00 від площі Бастилії.
Демонстрації відбуваються у відповідь на заклик основних профспілок Франції до загальнонаціонального страйку та масових протестів проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік. Попередній уряд на чолі з прем'єр-міністром Франсуа Байру запропонував скорочення бюджету на суму близько 44 мільярдів євро.
З того часу було призначено нового прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню, але багато хто вважає, що бюджетні пропозиції під його керівництвом в основному слідують тому ж шляху жорсткої економії.
Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник - знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.
