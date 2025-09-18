Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Світовий борг перевищив $250 трильйонів - МВФ

 

У доларовому еквіваленті загальний борг світу збільшився до 251 трильйона американських доларів.

Про це у своєму блозі повідомляє Міжнародний валютний фонд, передає Укрінформ з посиланням на сайт МВФ.

Загальний борг світу трішки перевищує 235% світового валового внутрішнього продукту.

При цьому глобальний приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року.

Це відображає скорочення зобов'язань домогосподарств та незначні зміни в боргу нефінансових корпорацій.

Натомість, державний борг світу зріс майже до 93% ВВП (251 трильйона доларів). При цьому державний борг зріс до 99,2 трильйона доларів США, а приватний борг зменшився до 151,8 трильйона доларів США.

Світовий борг перевищив $250 трильйонів - МВФ

 

Зазначається, що у США державний борг минулого року зріс до 121% ВВП (зі 119% роком раніше), тоді як у Китаї він збільшився до 88% (з 82%).

За винятком Китаю, державний борг у країнах, що розвиваються, в середньому знизився до менш ніж 56%.

Тенденції приватного боргу суттєво відрізнялися залежно від країни.

У Сполучених Штатах спостерігалося значне падіння (на 4,5 процентних пунктів до 143% ВВП), тоді як у Китаї зафіксовано зростання на 6 пунктів до 206 % ВВП.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2488
  0,0547
 0,13
EUR
 1
 48,7850
  0,0112
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2450  0,03 0,08 41,2550  0,02 0,04
EUR 48,7700  0,07 0,14 48,8000  0,07 0,14

