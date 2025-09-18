Фінансові новини
- 18.09.25
- 16:09
Світовий борг перевищив $250 трильйонів - МВФ
15:43 18.09.2025
У доларовому еквіваленті загальний борг світу збільшився до 251 трильйона американських доларів.
Про це у своєму блозі повідомляє Міжнародний валютний фонд, передає Укрінформ з посиланням на сайт МВФ.
Загальний борг світу трішки перевищує 235% світового валового внутрішнього продукту.
При цьому глобальний приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року.
Це відображає скорочення зобов'язань домогосподарств та незначні зміни в боргу нефінансових корпорацій.
Натомість, державний борг світу зріс майже до 93% ВВП (251 трильйона доларів). При цьому державний борг зріс до 99,2 трильйона доларів США, а приватний борг зменшився до 151,8 трильйона доларів США.
Зазначається, що у США державний борг минулого року зріс до 121% ВВП (зі 119% роком раніше), тоді як у Китаї він збільшився до 88% (з 82%).
За винятком Китаю, державний борг у країнах, що розвиваються, в середньому знизився до менш ніж 56%.
Тенденції приватного боргу суттєво відрізнялися залежно від країни.
У Сполучених Штатах спостерігалося значне падіння (на 4,5 процентних пунктів до 143% ВВП), тоді як у Китаї зафіксовано зростання на 6 пунктів до 206 % ВВП.
