Антифа. Чому Трамп назвав антифашистський рух терористами і як є насправді

Відділ новин / BBC News Україна

Після вбивства консервативного політичного активіста Чарлі Кірка президент США Дональд Трамп різко критикує ліві групи в країні. А першим під удар потрапив антифашистський рух "Антифа", який він назвав "терористичною організацією". Хто вони такі?

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, додавши, що він "наполегливо рекомендує ретельно розслідувати діяльність тих, хто фінансує ANTIFA, відповідно до найвищих правових стандартів та практик".

"Я радий повідомити наших численних патріотів США, що я визнаю АНТИФА, хворою, небезпечною, ліворадикальною, великою терористичною організацією", - йдеться в його пості.

Яку юридичну силу має ця заява Трампа - поки що незрозуміло.

Трамп та американські високопосадовці ще до вбивства Кірка неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів.

Хто такі "Антифа"

За словами експертів, "Антифа" - це слабо організований ідеологічний рух без чіткої структури керівництва чи ієрархії.

"Антифа" - це скорочена назва антифашистського руху. Термін, як нагадує видання Indiatimes, походить з Європи XX століття, де ліві групи чинили опір Муссоліні та Гітлеру.

У сучасному контексті США "Антифа" - це не окрема група, а вільний рух активістів, які поділяють цю ідеологію та діють незалежно.

Вони не мають ані лідерів, ані списків членів чи центрального штабу. Директор ФБР Крістофер Рей колись назвав рух "ідеологією, а не організацією".

Марш проти фашизму в Лондоні 13 вересня 2025 року

Ця неоднозначність викликає питання щодо того, чи можна класифікувати рух як терористичну групу, пише Indiatimes.

Активісти "Антифи" стверджують, що їхня мета - протистояти фашизму, домінуванню білих, ксенофобії та авторитаризму.

Прихильники стверджують, що вони захищають громади від мови ненависті та організованого насильства.

Протестувальники часто застосовують тактику "чорного блоку". Вони вдягаються в чорне, закривають обличчя та рухаються групами, щоб їх не впізнали.

Марк Брей, викладач Ратгерського університет в Нью-Джерсі та автор книги "Антифа: Довідник антифашистів", стверджував, що войовничий антифашизм є "за своєю суттю самообороною", цитує Indiatimes.

Критики заперечують, що деякі методи "Антифи" - пошкодження майна, конфронтації з політичними опонентами та перешкоджання роботі праворадикальних ораторів - перетворюються на примус та підривають свободу слова.

Чого хоче Трамп

Трамп вперше заявив, що "Антифа" діє терористичними методами у 2020 році на тлі жорстокої хвилі протестів у США після вбивства поліцейським чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Тоді юристи заявили, що визначення "Антифи" терористичною організацією буде складно здійснити на законодавчому рівні і воно також викликає занепокоєння щодо свободи слова. Адже підтримку ідеології зазвичай не вважають злочином.

У 2021 році Трамп звинуватив "людей Антифа" у штурмі Капітолію, хоча існують чіткі відео та документальні докази того, що нападники переважно були прихильниками Трампа.

Зараз Білий дім готує виконавчий указ щодо політичного насильства та мови ворожнечі, заявив раніше в середу чиновник адміністрації Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News у середу звинуватив у вбивстві активіста Чарлі Кірка "ліву політичну радикалізацію", пише Reuters.

Він сказав, що Білий дім наполегливо працює над тим, щоб до "мереж, які фінансують ліве насильство", ставилися як до терористичної організації.

Критики кажуть, що Трамп використовує вбивство Кірка як привід для боротьби з політичними опонентами.

Правий політичний активіст Чарлі Кіра був одним із найближчих соратників Трампа

Пост про "Антифу" у Truth Social Трамп написав менш ніж через годину після того, як телевізійний канал ABC під тиском Федеральної комісії зі зв'язку скасував популярне нічне ток-шоу Джиммі Кіммела.

Рішення ухвалили начебто через коментарі Кіммела щодо вбивства Чарлі Кірка, пише The Guardian.

У своєму вступному монолозі в понеділок Кіммел пожартував: "Ми досягли чергового дна за вихідні, коли банда MAGA намагалася охарактеризувати цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, як когось іншого, крім одного з них".

Комік додав: "Деякі люди цьому аплодують, і я ніколи цього не зрозумію".

Трамп привітав рішення ABC призупинити шоу Кіммела, хоча воно ще не є офіційно остаточним.

"Чудова новина для Америки: рейтинги суперечливого шоу Джиммі Кіммела скасовані", - написав Трамп.

Ідеологічна прірва Америки

Аналіз кореспондентки ВВС News Україна Мирослави Пеци

Вбивство відомого консервативного діяча Чарлі Кірка поглибило й без того величезну ідеологічну прірву, яка розділяє табори демократів і республіканців у Сполучених Штатах.

Вже за годину після смерті Кірка праві блогери й активісти почали звинувачувати в його загибелі прихильників лівих поглядів, а ймовірного стрільця - йменувати радикальним лівим.

Однак із підозрюваним у вбивстві Чарлі Кірка - Тайлером Робінсоном - не все так прямолінійно, як це описують деякі консерватори.

Відомо, що сусідкою Робінсона по помешканню була трансжінка Ленс Твіґґз, яка досі здійснює статевий перехід. За твердженнями Спенсера Кокса, губернатора штата Юти, де загинув Кірк, Твіґґз була не просто сусідкою, але романтичною партнеркою Робінсона.

Водночас Юта - яскраво-червоний, консервативний штат Америки, де на президентських виборах Дональд Трамп взяв понад 59%. І сім'я Тайлера Робінсона, яка там мешкає, не є винятком. Його батьки - зареєстровані члени республіканської партії. Бабуся Робінсона розповіла пресі, що ошелешена ситуацією, адже сама вона не знала жодного, хто підтримував би демократичну партію, а вся її родина, за словами жінки, - прихильники республіканців.

І хоча 22-річний Тайлер раніше не виказував чітких політичних поглядів, навіть не брав участі у двох останніх виборах, нещодавно він обговорював із членом родини Чарлі Кірка. За словами губернатора Юти, родина Робінсона вважала, що Кірк сіяв розбрат у суспільстві. Доказів, які б підтверджували слова губернатора, дотепер не оприлюднили.

Та замість обʼєднувати розбурхане суспільство після брутального вбивства Чарлі Кірка, політики з обох таборів використовують його кейс як дешевий засіб політичної боротьби, звинувачуючи в загибелі Кірка майбутніх конкурентів на проміжних виборах до Конгресу. Проте, як бачимо з історії родини підозрюваного у вбивстві Кірка, ця історія не є чорно-білою.