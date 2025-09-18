Фінансові новини
Фон дер Ляєн: ЄС веде торгові переговори з Індією, щоб зменшити залежність від США
13:29 18.09.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європейський Союз повинен прагнути укласти торговельні угоди з такими країнами, як Індія, щоб зменшити залежність від США.
Про це вона сказала у четвер, 18 вересня, під час конференції з німецькими бізнес-лідерами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Фон дер Ляєн вважає, що Євросоюз повинен прагнути укласти торговельні угоди з такими країнами, як Індія, щоб зменшити залежність, оскільки підвищення імпортних тарифів США змушує ЄС диверсифікувати свої зв'язки.
"Ми хочемо укласти угоду з Індією цього року", - сказала вона.
Президентка Єврокомісії наголосила, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив її у своїй прихильності до цієї мети під час телефонної розмови, яка відбулася в середу, 17 вересня.
"Ми ведемо переговори з Південною Африкою, Малайзією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та іншими країнами", - додала вона.
Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив надію, що угода про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Індією може бути укладена вже восени цього року.
Варто зауважити, що нещодавно американський президент Дональд Трамп вдарив тарифами по Індії. Нові тарифи США - найвищі в Азії - стосуються понад 55% товарів, що надходять до США, найбільшого ринку збуту Індії.
Трамп критикує Індію за купівлю російської нафти, кажучи, що вона фінансує війну глави Кремля Владіміра Путіна проти України.
