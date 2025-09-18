Фінансові новини
Литва повністю демонтувала лінії електропередачі, що з'єднували з Росією
13:24 18.09.2025
Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередачі, що з'єднували Литву з Калінінградською областю Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Delfi.
За даними оператора, це означає остаточне відключення від російської мережі та зміцнення інтеграції в континентальну електроенергетичну систему Європи.
„Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимося від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність", - заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.
Демонтаж ліній почався 8-9 лютого цього року - відразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи.
Всього демонтували шість повітряних ліній електропередачі з Калінінградською областю - три лінії напругою 330 кВ і три напругою 110 кВ.
Аналогічні роботи ведуться на кордоні з Білоруссю - всього буде відключено і демонтовано 12 міжсистемних ліній, з них п'ять - напругою в 330 кВ і сім - 110 кВ.
До середини 2027 року планується повністю демонтувати зв'язки з Білоруссю.
9 лютого країни Балтії синхронізувалися з електромережами континентальної Європи, до цього протягом 65 років працюючи в загальній електроенергетичній системі з Росією і Білоруссю.
Країни Балтії приєдналися до інших європейських держав завдяки синхронному сухопутному з'єднанню LitPol Link між Литвою і Польщею.
