Пентагон завершив розробку плану «Золотого купола», вартість невідома - Bloomberg

Міністерство оборони США завершило розробку плану щодо програми протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Генерал Космічних сил США Майкл Гетлайн завершив план програми протиракетної оборони «Золотий купол», проте у Пентагоні не розкривають деталі щодо її масштабу чи вартості, посилаючись на «оперативну безпеку» питання.

Ще два місяці тому Гетлайн сказав, що розповість про свій план щодо «Золотого купола», як тільки виконає 60-денний дедлайн для його завершення.

Вартість проєкту, ймовірно, буде значною.

У травні президент США Дональд Трамп заявив, що його завершення може коштувати 175 мільярдів доларів США.

Однак позапартійне Бюджетне управління Конгресу США вважає, що витрати на «Золотий купол» будуть набагато вищими.

Управління оцінює, що ціна лише на мережу перехоплювачів у космосі може сягати 542 мільярдів доларів протягом 20 років.

Речниця Пентагону Кінгслі Вілсон минулого місяця заявила, що це буде «дуже дорога програма», додавши, що вона «дуже критична й важлива, і що було б необов'язковим вдаватися в детальні обговорення її вартості».

Аналітик з питань оборони Американського інституту підприємництва Тодд Гаррісон вважає, що вартість системи залежить від рівня географічного охоплення, типів і кількості загроз, з якими вона має боротися, а також ступеня стійкості, якого вона має досягти.

«Навіть незначні зміни цих параметрів можуть вплинути на витрати на сотні мільярдів доларів», - додав він.