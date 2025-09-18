Трамп став «криптокоролем», але якою ціною?





Після свого повернення в Білий дім президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і його родина заробляють мільярди на компаніях, що займаються криптовалютами, та отримують вигоду з ринку, який він активно формував і який має слабке регулювання.

Сукупний фінансовий статок родини Трампа в криптовалютних активах оцінюється в понад п'ять мільярдів доларів у перерахунку. Сюди входять багато криптогрошей - від мем-коїнів до стейблкоїнів (цифрових валют, прив'язаних до фіксованої вартості). Не дивно, що критики Трампа засуджують це як ознаку небаченої досі жадібності з боку того, хто є главою американської держави.

Забезпечують криптоприбутки сім'ї Трампа дві компанії. Одна з них називається World Liberty Financial (WLF), що є децентралізованою фінансовою платформою, де користувачі можуть брати участь у формуванні правил кредитування за допомогою токенів $WLFI. Друга - American Bitcoin Corp. (ABTC) - зареєстрована на електронній фондовій біржі Nasdaq компанія з майнінгу біткоїнів. WLF заробила мільйони на продажу токенів $WLFI, пов'язаних з ім'ям Трампа, тоді як ABTC, за якою стоять його сини, володіє значними біткоїн-активами. Під час виходу на біржу курс її акцій тимчасово підскочив на 110 відсотків, а потім закрився на 16,5 відсотка вище початкового курсу в 6,90 долара США.

Згідно з повідомленням Reuters, компанія Трампа володіє 60 відсотками WLF і має право на 75 відсотків доходів від продажу криптомонет.

Тривожний вплив Трампа на ринок криптовалюти

Нині лунає чимало критичних голосів, котрі застерігають, що подвійна роль президента США як криптобенефіціара та політичного діяча підриває довіру громадськості та руйнує останню грань між державним управлінням і особистим збагаченням. Американський юрист і фінансовий експерт Росс Делстон застерігає, що криптофірми можуть стати лазівкою для сумнівних інвесторів, які через цифрові гроші намагатимуться політично впливати на Трампа.

"Це - новий шлях, що дає змогу президенту отримувати гроші від будь-кого, включно з іноземними особами та державами, яким це заборонено законами США про передвиборчу кампанію, або від осіб, які були засуджені за злочин або перебувають під слідством", - пояснив Делстон у розмові з DW.

Трамп послабив правила для ринку криптовалют

У декого таке напрочуд позитивне ставлення Трампа до криптовалют після його повернення в президентське крісло викликає подив, адже під час свого першого президентського терміну він називав цифрові валюти, як-от біткоїн, "шахрайством" і загрозою для долара. А тепер ось він хоче зробити США криптостолицею світу.

Перед поверненням у Білий дім Трамп призначив давнього прихильника криптовалют Пола Аткінса очільником Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) - американського органу, що спеціалізується на нагляді за фінгалуззю. У квітні його кандидатуру було затверджено. Один із перших указів, підписаних Трампом у січні, заборонив усім американським відомствам створювати або просувати цифрову валюту центрального банку (CBDC) - емітовану урядом криптоверсію долара.

У березні він створив стратегічний біткоїн-резерв, що фінансується з криптовалют, конфіскованих американськими відомствами, а також запасом інших цифрових валют. Ці активи тепер класифікуються як національні резерви. Цього літа Трамп підписав Genius Act - першу федеральну законодавчу базу для стейблкоїнів.

Розкішні вечері та політичні привілеї

Показово, що захоплення американського лідера криптовалютами вийшло за межі політики та поширилося на гучні світські заходи, особливо на вечері для великих цифрових інвесторів, організовані Білим домом. Ці зустрічі, що часто супроводжуються розкішними меню та ексклюзивним доступом до президента, потрапили у поле зору критиків через недвозначний симбіоз політичної влади та приватних фінансових інтересів.

Джастін Сан - криптовалютний мільярдер - з'їдає роботу італійського художника Мауріціо Каттелана "Комік" - банан, прикріплений до стіни сірим скотчем. Цей банан Сан придбав на аукціоні за 6,2 мільйона доларів. 29 листопада 2024 року, Гонконг

Знаковою на цьому тлі подією стала вечеря Crypto Kings у травні 2025 року в Trump National Golf Club у Вірджинії. На неї запросили найбільших інвесторів у криптовалюту Трампа - $TRUMP - після того, як вони спільно вклали в цю криптовалюту 148 мільйонів доларів США.

25 найбільших інвесторів отримали приватний доступ до президента, а чотирьох найбільших власників нагородили розкішними годинниками з колекції Трампа. Самі ці годинники - ексклюзивна річ і продаються за шестизначні суми кожен. До речі, найважливішим гостем тоді був Джастін Сан - китайського походження мільярдер у сфері криптовалют і радник World Liberty Financial. Він інвестував у криптовалюту Трампа 18,5 мільйона американських доларів.

Критики вбачають у таких заходах не стільки форум для інновацій, скільки майданчик для впливу, де близькість до президента може використовуватися в комерційних цілях.

"Можливо, це - ще одна спроба уряду поєднати державні посади з приватними інтересами, - пояснив DW Річард Бріффо, професор Columbia Law School. - Це стосується не тільки регуляторних рішень, а й використання авторитету Білого дому та посади президента для збільшення статків сім'ї Трампа".

Регулятори утримуються, критики вимагають дій

Американські регулятори наразі проводять досить стриманий криптонагляд. В його основі - ухвалений у січні указ, що скасував численні запобіжні заходи епохи Байдена і замінив їх рамковою програмою, що має сприяти інноваціям та поширенню криптовалют.

Вашингтон нещодавно скасував кілька складних правил, які регулювали фінансову звітність криптокомпаній. Це ускладнювало для компаній показ криптоактивів у своїх балансах або співпрацю з банками. Таким чином, компанії отримали більше можливостей для зростання та розвитку свого бізнесу. Якщо за колишнього голови Гері Генслера Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) провадила суворі розслідування та подавала позови проти цієї галузі, то за нинішнього президентства Трампа такі заходи практично припинилися.

Криптополітика Байдена була більше орієнтована на обережність і контроль. Підхід Трампа, навпаки, один з інсайдерів галузі описав як "криптокапіталізм на стимуляторах". Хоча нині галузь криптовалют переживає бум, останні рішення у Вашингтоні породжують істотні питання щодо етики, прозорості та сталої стабільності.

Тривожні масштаби звільнень у федеральних відомствах

Критики також вказують на зростання кількості звільнень чиновників у федеральних відомствах, які не вважаються лояльними до адміністрації Трампа. Серед найвідоміших прикладів - членкиня Ради керуючих Федеральної резервної системи Ліза Кук, директорка Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) Сьюзен Монарез, регулятор залізничного транспорту Роберт Прімус і, нарешті, Еріка МакЕнтарфер - голова Бюро статистики праці США.

"Уряд не має жодних застережень щодо звільнення людей, включно зі звичайними чиновниками, які просто виконують свою роботу, якщо вони політично не згодні з урядом, - стверджує Бріффо. - Немає чіткішого сигналу, ніж звільнення очільниці Бюро статистики праці (Еріки МакЕнтарфер. - Ред.). Якщо вони готові піти на таке, то вони готові звільнити будь-кого".

Клімат, що позначений страхом і помстою, призводить до того, що наглядові органи майже не ставлять під сумнів криптопроєкти Трампа - навіть за наявності очевидних етичних проблем. Тож у Конгресі дедалі частіше лунають заклики до суворішого контролю - законодавці вимагають чітких правил для цифрових валют, більшої прозорості від таких компаній, як WLF, і вимог до чиновників із власними криптоактивами. Критики застерігають, що нинішня політика вигідна інсайдерам і наражає на небезпеку простих користувачів.

"Найімовірнішим результатом є хвиля кримінальних переслідувань, посилення втручання відомств і масові економічні потрясіння під час цього президентства", - зазначив Делстон.