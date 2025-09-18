Фінансові новини
18.09.25
11:02
Трамп визнав «терористичною організацією» рух «Антифа» в США
10:00 18.09.2025
Президент США Дональд Трамп визнав "терористичною організацією" ліворадикальний рух "Антифа".
"Я радий повідомити нашим численним патріотам у США, що я визнаю АНТИФА, ХВОРУ, НЕБЕЗПЕЧНУ, ЛІВОРАДИКАЛЬНУ ЛИХУ, ВЕЛИКОЮ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - написав він у Truth Social.
Трамп закликав ретельно розслідувати діяльність тих, хто фінансує Антифу, відповідно до найвищих американських правових стандартів та практик.
Антифа - загальна назва для рухів, організацій та окремих осіб, які мають на меті боротьбу з фашизмом. Об'єднує ліві та ліворадикальні партії та організації, різні автономні групи, а також громадські організації, що борються з неонацизмом та расизмом.
