У Нідерландах держслужбовців просять працювати з офісу через DDoS-атаки

Через систематичні кібератаки на урядову інфраструктуру Нідерландів деяким державним службовцям країни рекомендували працювати з офісу, а не з дому, користуючись віддаленим доступом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS з посиланням на джерела.

Багато нідерландських держслужбовців працюють з ІТ-системами з дому, використовуючи VPN-зʼєднання. Але воно стало недоступним через DDoS-атаки, які тривають уже тиждень, пише NOS.

Кібератаки ускладнили доступ до систем одного з урядових постачальників, і щонайменше 57 тисячам держслужбовців, які ними користуються, рекомендували працювати з офісу, ідеться в матеріалі.

У Міністерстві внутрішніх справ Нідерландів підтвердили NOS факт DDoS-атак, уточнивши, що вони відбуваються поза робочими годинами і не зачепили електронну пошту та документообіг.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за DDoS-атаками. Проросійська група NoName, яка минулого року здійснила багато подібних атак на проукраїнські країни, не взяла на себе відповідальність за цю хвилю атак.

Нещодавно Нідерланди заявили, що фіксують збільшення кількості кібератак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.

Улітку через кіберінцидент кілька тижнів не мала виходу в інтернет Генеральна прокуратура Нідерландів. Непублічно вважається, що за цими зловмисними діями стояла Росія.