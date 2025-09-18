Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Нідерландах держслужбовців просять працювати з офісу через DDoS-атаки

 

Через систематичні кібератаки на урядову інфраструктуру Нідерландів деяким державним службовцям країни рекомендували працювати з офісу, а не з дому, користуючись віддаленим доступом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS з посиланням на джерела.

Багато нідерландських держслужбовців працюють з ІТ-системами з дому, використовуючи VPN-зʼєднання. Але воно стало недоступним через DDoS-атаки, які тривають уже тиждень, пише NOS.

Кібератаки ускладнили доступ до систем одного з урядових постачальників, і щонайменше 57 тисячам держслужбовців, які ними користуються, рекомендували працювати з офісу, ідеться в матеріалі.

У Міністерстві внутрішніх справ Нідерландів підтвердили NOS факт DDoS-атак, уточнивши, що вони відбуваються поза робочими годинами і не зачепили електронну пошту та документообіг.

Наразі невідомо, хто саме стоїть за DDoS-атаками. Проросійська група NoName, яка минулого року здійснила багато подібних атак на проукраїнські країни, не взяла на себе відповідальність за цю хвилю атак.

Нещодавно Нідерланди заявили, що фіксують збільшення кількості кібератак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.

Улітку через кіберінцидент кілька тижнів не мала виходу в інтернет Генеральна прокуратура Нідерландів. Непублічно вважається, що за цими зловмисними діями стояла Росія.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9239  0,00 0,01 41,4471  0,01 0,03
EUR 48,3604  0,00 0,01 49,0779  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес