У Європі вважають, що Трамп навмисно висуває нереальні вимоги до ЄС щодо посилення санкцій проти РФ - WSJ

 

Низка європейських дипломатів вважає, що президент США Дональд Трамп ставить перед ЄС умови, при виконанні яких, за його словами, Вашингтон погодиться збільшити санкційний тиск на РФ, таким чином, щоб Євросоюз не міг їх виконати, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

"Деякі європейські дипломати стверджують, що Трамп висуває умови, знаючи, що ЄС їх не задовольнить, і це дозволяє президенту уникати посилення економічного тиску на Росію. Прислухатися до закликів Трампа ввести суворі санкції проти Китаю та Індії, припинити купувати російську нафту - це явно тяжка", - ідеться в повідомленні.

Водночас, за словами співрозмовників газети, які знають про розмови Трампа з європейськими лідерами, президент із початку війни в Україні закликав Європу скористатися замороженими російськими активами. Однак європейська сторона, вивчаючи способи застосування активів для допомоги Києву, не бажає їх вилучати, побоюючись наслідків для репутації.

WSJ зазначає, що складнощі, з якими стикається ЄС у зв'язку з вимогами Трампа, демонструє проблеми союзу зі спробами чинити тиск на РФ.

Раніше Трамп закликав європейських союзників вжити більш жорстких заходів, якщо вони хочуть, щоб США також запровадили санкції проти РФ.
