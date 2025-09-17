Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США послабили санкції «Белавіа», але заборонили використання американських літаків для рейсів до Росії

 

Сполучені Штати зняли санкції з білоруського авіаперевізника «Белавіа», проте заборонили авіакомпанії використовувати американські літаки для польотів до ряду країн та регіонів, зокрема до Росії.

Про це повідомляє Наша Ніва з посиланням на дозвіл регулятора у мінторгівлі США, передає Укрінформ.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США (BIS) своїм розпорядженням від 12 вересня 2025 року видало офіційний дозвіл на використання білоруським національним авіаперевізником «Белавіа» певних літаків Boeing 737 американського виробництва.

Зазначається, що збережено низку жорстких обмежень, серед яких заборона на польоти до Росії, Криму, Донецької та Луганської областей, Ірану, Сирії, Куби та Північної Кореї.

США заборонили використання літака Boeing 767 з реєстраційним номером EW001PA - літака, яким користується сім'я самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Відмічається, що регулятор США заборонив транспортування американськими літаками товарів, якщо вони можуть бути використані для підтримки бойових дій Росії.

Повідомляється, що з урахуванням зазначених обмежень BIS дозволило «Белавіа» здійснювати польоти восьми конкретних літаків Boeing, проводити їх технічне обслуговування ремонт та переобладнання, а також експорт, реекспорт або передача (всередині країни) певного обладнання та матеріалів пов'язаних з визначеними літаками.

BIS зазначило, що польоти до заборонених регіонів можуть бути дозволені лише за індивідуальною заявою та на основі окремого ліцензійного рішення, йдеться у розпорядженні американського регулятора.

Як повідомляв Укрінформ, 11 вересня США зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа», про що під час зустрічі з лідером Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,0189
 0,05
EUR
 1
 48,7738
  0,1171
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,01 0,02 41,2400  0,01 0,02
EUR 48,8400  0,12 0,25 48,8700  0,12 0,25

