Криза посилюється: Кожен п'ятий росіянин не має грошей на виплати за кредитами

Росіянам дедалі важче обслуговувати борги: майже 22% позичальників більше не можуть платити за кредитами, ще 18,5% витрачають на виплати понад 50% бюджету родини.

Про це свідчить опитування Міжнародної конфедерації товариств споживачів (КонфОП), повідомляє The Moscow Times.

За даними російського проєкту Народний фронт "За права позичальників", 28% домогосподарств спрямовують на борги до 100% доходу, ще 22% близько 30-50%, 45% - до 30%. Окрема проблема це 6% позичальників, які мають 10+ кредитів і не мають офіційного стабільного заробітку, зауважують російські експерти.

Правило "здорового кредитування" передбачає, що виплати не мають перевищувати 30% доходу, але у значної частки росіян з кредитами це навантаження вищe. При цьому лише 13% боржників готові скористатися процедурою банкрутства, 55% про неї нічого не знають, ще 14% мають лише загальне уявлення.

На цьому тлі ЦБ РФ повідомляє про поступове скорочення видач кредитів найризикованішим позичальникам. Так у другому кварталі 2025-го лише 6% іпотеки видали тим, хто спрямовує на борги понад 80% доходів, тоді як на піку у третьому кварталі 2023-го на них припадала майже половина видач. У споживчому кредитуванні у другому кварталі 2025 року на найбільш закредитованих припало 9% нових позик, що вже у чотири рази менше, ніж на піку у четвертому кварталі 2022-го.

Раніше повідомлялось, що російські магазини скоротили асортимент: у липні продуктів харчування поменшало на 2,3%, а непродовольчих товарів - на 1,8% порівняно аналогічним місяцем минулого року.