17.09.25
- 15:09
- RSS
- мапа сайту
Нове опитування у США показало рекордно низький рейтинг Трампа
14:15 17.09.2025
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа під час його другого терміну впав до нового мінімуму.
Про це свідчить опитування The Economist і YouGov, пише "Європейська правда"
Загальне падіння схвалення Трампа частково спричинене зниженням рейтингу серед незалежних виборців, латиноамериканців та слабкими оцінками з таких ключових питань, як економіка та імміграція.
Аналітики зазначають, що ця тенденція підкреслює стійку поляризацію та невдоволення виборців поза основною республіканською базою американського президента.
У опитуванні, опублікованому у вівторок, рейтинг схвалення Трампа становить 39%, а рейтинг несхвалення - 57%. Опитування проводилося з 12 по 15 вересня серед 1567 дорослих громадян США з похибкою 3,6%.
39% американців, які схвалюють Трампа, - це найнижчий показник за весь час проведення щотижневих опитувань Economist/YouGov під час другого терміну Трампа. 57% тих, хто не схвалює президента - це найвищий показник за весь час другого терміну Трампа.
Опитування показує, що рейтинг схвалення Трампа також низький з ключових питань, включаючи робочі місця та економіку, інфляцію та ціни, імміграцію, громадянські права, злочинність та зброю.
Рейтинг схвалення президента за даними опитування минулого тижня становив 41%, а рейтинг несхвалення - 54%.
Це перше опитування, яке вимірює громадську думку щодо схвалення роботи Трампа з часу вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.
Нагадаємо, наприкінці серпня опитування Квінніпекського університету показало, що всього 37% зареєстрованих виборців схвалюють роботу президента.
Разом з тим схвалення американської Демократичної партії у США є найнижчим за понад три десятиліття рівні.
|Нове опитування у США показало рекордно низький рейтинг Трампа
