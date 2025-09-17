Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нове опитування у США показало рекордно низький рейтинг Трампа

 

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа під час його другого терміну впав до нового мінімуму.

Про це свідчить опитування The Economist і YouGov, пише "Європейська правда"

Загальне падіння схвалення Трампа частково спричинене зниженням рейтингу серед незалежних виборців, латиноамериканців та слабкими оцінками з таких ключових питань, як економіка та імміграція.

Аналітики зазначають, що ця тенденція підкреслює стійку поляризацію та невдоволення виборців поза основною республіканською базою американського президента.

У опитуванні, опублікованому у вівторок, рейтинг схвалення Трампа становить 39%, а рейтинг несхвалення - 57%. Опитування проводилося з 12 по 15 вересня серед 1567 дорослих громадян США з похибкою 3,6%.

39% американців, які схвалюють Трампа, - це найнижчий показник за весь час проведення щотижневих опитувань Economist/YouGov під час другого терміну Трампа. 57% тих, хто не схвалює президента - це найвищий показник за весь час другого терміну Трампа.

Опитування показує, що рейтинг схвалення Трампа також низький з ключових питань, включаючи робочі місця та економіку, інфляцію та ціни, імміграцію, громадянські права, злочинність та зброю.

Рейтинг схвалення президента за даними опитування минулого тижня становив 41%, а рейтинг несхвалення - 54%.

Це перше опитування, яке вимірює громадську думку щодо схвалення роботи Трампа з часу вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка.

Нагадаємо, наприкінці серпня опитування Квінніпекського університету показало, що всього 37% зареєстрованих виборців схвалюють роботу президента.

Разом з тим схвалення американської Демократичної партії у США є найнижчим за понад три десятиліття рівні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес