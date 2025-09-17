Фінансові новини
Китай зобов'язав техкомпанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA
14:11 17.09.2025
Китайський регулятор у сфері інтернету зобов'язав технологічні компанії відмовитися від закупівлі ШІ-чипів NVIDIA та скасувати вже зроблені замовлення. Як пише Reuters, таким чином уряд прагне скоротити залежність від американських технологій.
Такі кроки уряду Китаю, зокрема, є реакцією на дії США, які поступово обмежували доступ китайських компаній до передових чипів NVIDIA. Пекін хоче, щоб місцеві компанії віддавали перевагу продукції вітчизняних виробників.
Декілька днів тому уряд Китаю звинуватив NVIDIA у порушенні антимонопольних правил. Тепер же Управління кіберпростору Китаю (CAC) зобов'язало такі компанії, як ByteDance та Alibaba, припинити тестування й закупівлю чипів RTX 6000D, створених спеціально для китайського ринку.
Чипи NVIDIA RTX 6000D, що поступили у продаж нещодавно, мають дещо слабкий попит серед китайських компаній. Чимало фірм вирішили відмовитися від новинок. Попри це були й компанії, які планували замовляти тисячі чипів RTX Pro 6000D й вже навіть розпочинали тестування, допоки не з'явився наказ САС.
NVIDIA, ByteDance та Alibaba наразі жодним чином не коментували ці повідомлення.
На фоні такої боротьби між державами та постійних обмежень для NVIDIA, на китайському ринку починають активно розвиватися конкуренція. Зокрема нещодавно китайський виробник чипів Cambricon Technologies повідомив про приріст прибутків на 4000% за першу половину 2025 року.
