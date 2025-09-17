Фінансові новини
- 17.09.25
- 15:09
RSS
мапа сайту
Швейцарія розслідує порушення санкцій проти російського золота: В офісі великої компанії провели обшуки
14:04 17.09.2025 |
Швейцарські правоохоронці проводять розслідування через потенційне порушення санкцій проти Росії компанією Open Mineral AG, яку підозрюють у торгівлі російським золотом.
Минулого тижня в офісі компанії у кантоні Цуг відбулися обшуки у цій справі, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив проведення обшуків у межах адміністративного кримінального провадження проти двох осіб, не уточнивши подробиць. Розслідування стосується потенційних порушень швейцарських санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, повідомили у відомстві.
"Минулого тижня органи влади відвідали наше приміщення у зв'язку з розслідуванням торгівлі у 2022 році", - повідомив речник Open Mineral AG в електронній заяві, запевнивши, що компанія дотримується чинного законодавства та правил.
Open Mineral - це компанія з торгівлі металами та технологіями, заснована у 2017 році групою колишніх керівників Glencore, серед її інвесторів - фонд національного багатства Абу-Дабі Mubadala Investment Co.
Раніше агентство Bloomberg з'ясувало, що компанія придбала російське золото на десятки мільйонів доларів у 2022 році через свою дочірню компанію в Абу-Дабі.
Швейцарія, разом зі США, Великою Британією, ЄС, Канадою та Японією, заборонила купівлю золота з Росії після вторгнення в Україну. Open Mineral стверджувала, що не порушувала санкцій, торгуючи російським золотом, оскільки нею займався її підрозділ з ОАЕ.
