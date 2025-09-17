Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія розслідує порушення санкцій проти російського золота: В офісі великої компанії провели обшуки

 

Швейцарські правоохоронці проводять розслідування через потенційне порушення санкцій проти Росії компанією Open Mineral AG, яку підозрюють у торгівлі російським золотом.

Минулого тижня в офісі компанії у кантоні Цуг відбулися обшуки у цій справі, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) підтвердив проведення обшуків у межах адміністративного кримінального провадження проти двох осіб, не уточнивши подробиць. Розслідування стосується потенційних порушень швейцарських санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, повідомили у відомстві.

"Минулого тижня органи влади відвідали наше приміщення у зв'язку з розслідуванням торгівлі у 2022 році", - повідомив речник Open Mineral AG в електронній заяві, запевнивши, що компанія дотримується чинного законодавства та правил.

Open Mineral - це компанія з торгівлі металами та технологіями, заснована у 2017 році групою колишніх керівників Glencore, серед її інвесторів - фонд національного багатства Абу-Дабі Mubadala Investment Co.

Раніше агентство Bloomberg з'ясувало, що компанія придбала російське золото на десятки мільйонів доларів у 2022 році через свою дочірню компанію в Абу-Дабі.

Швейцарія, разом зі США, Великою Британією, ЄС, Канадою та Японією, заборонила купівлю золота з Росії після вторгнення в Україну. Open Mineral стверджувала, що не порушувала санкцій, торгуючи російським золотом, оскільки нею займався її підрозділ з ОАЕ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес