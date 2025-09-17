На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол

Близько 28 тисяч українських біженців наразі перебуває у Республіці Кіпр, що у співвідношенні до чисельності населення є одним із найвищих показників у світі, відзначив новопризначений надзвичайний і повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас

"Ми розуміємо, що війна змусила багатьох українців залишити свої домівки. Кіпр став для них безпечним прихистком, і ми пишаємося тим, що можемо надати їм підтримку", - сказав Фіріллас під час зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, українські біженці на Кіпрі мають доступ до безкоштовної медичної допомоги, можуть користуватися державною системою освіти, а також отримують підтримку у працевлаштуванні та соціальних виплатах. "Наш уряд робить усе, щоб інтеграція українців у життя Кіпру відбувалася максимально швидко і комфортно", - наголосив Фіріллас.

Він підкреслив, що Кіпр і надалі буде підтримувати Україну та український народ, надаючи як гуманітарну допомогу, так і політичну підтримку на міжнародній арені.