Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На Кіпрі наразі перебуває близько 28 тисяч українських біженців – посол

 

Близько 28 тисяч українських біженців наразі перебуває у Республіці Кіпр, що у співвідношенні до чисельності населення є одним із найвищих показників у світі, відзначив новопризначений надзвичайний і повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас

"Ми розуміємо, що війна змусила багатьох українців залишити свої домівки. Кіпр став для них безпечним прихистком, і ми пишаємося тим, що можемо надати їм підтримку", - сказав Фіріллас під час зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, українські біженці на Кіпрі мають доступ до безкоштовної медичної допомоги, можуть користуватися державною системою освіти, а також отримують підтримку у працевлаштуванні та соціальних виплатах. "Наш уряд робить усе, щоб інтеграція українців у життя Кіпру відбувалася максимально швидко і комфортно", - наголосив Фіріллас.

Він підкреслив, що Кіпр і надалі буде підтримувати Україну та український народ, надаючи як гуманітарну допомогу, так і політичну підтримку на міжнародній арені.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Кіпр
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес