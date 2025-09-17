Фінансові новини
- 17.09.25
- 15:09
Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом
13:15 17.09.2025 |
Республіка Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом, який після початку повномасштабної війни був евакуйований з Маріуполя Донецької області та продовжує роботу на підконтрольній Україні території, повідомив надзвичайний і повноважний посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас.
"Кіпр є європейським хабом освітніх програм, і ми бачимо великий потенціал у співпраці з українськими вишами. Зокрема, нас цікавить розвиток партнерства з Маріупольським університетом, адже саме Маріуполь історично був центром грецької громади в Україні. Це створює природний місток для освітніх і культурних проєктів", - сказав Фіріллас на зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".
Дипломат наголосив, що освітня співпраця має стати важливою складовою двосторонніх відносин між державами. "Ми прагнемо, щоб студенти й викладачі з України мали більше можливостей долучатися до академічних програм Кіпру, а кіпрські університети - до спільних досліджень та обмінів", - зазначив він.
За словами посла, Кіпр також готовий розширювати програми стипендій у співпраці з Маріупольським університетом, аби українські студенти могли отримувати якісну європейську освіту та брати участь у міжнародних академічних ініціативах. Фіріллас додав, що це сприятиме інтеграції українських освітніх закладів до європейського академічного простору.
