Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом

Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом

 

Республіка Кіпр має намір розвивати співпрацю з Маріупольським університетом, який після початку повномасштабної війни був евакуйований з Маріуполя Донецької області та продовжує роботу на підконтрольній Україні території, повідомив надзвичайний і повноважний посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас.

"Кіпр є європейським хабом освітніх програм, і ми бачимо великий потенціал у співпраці з українськими вишами. Зокрема, нас цікавить розвиток партнерства з Маріупольським університетом, адже саме Маріуполь історично був центром грецької громади в Україні. Це створює природний місток для освітніх і культурних проєктів", - сказав Фіріллас на зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".

Дипломат наголосив, що освітня співпраця має стати важливою складовою двосторонніх відносин між державами. "Ми прагнемо, щоб студенти й викладачі з України мали більше можливостей долучатися до академічних програм Кіпру, а кіпрські університети - до спільних досліджень та обмінів", - зазначив він.

За словами посла, Кіпр також готовий розширювати програми стипендій у співпраці з Маріупольським університетом, аби українські студенти могли отримувати якісну європейську освіту та брати участь у міжнародних академічних ініціативах. Фіріллас додав, що це сприятиме інтеграції українських освітніх закладів до європейського академічного простору.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Кіпр
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

