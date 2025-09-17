Кіпр у 2024 році відвідали не менше 25 тис. громадян України – посол

Посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас заявив, що після 24 лютого 2022 року структура туризму на Кіпрі зазнала суттєвих змін, і чимало традиційних джерел туристів ослабли, втім, загальна кількість туристів зростає: у 2024 році країна прийняла понад 4,04 млн відвідувачів, що на 5,1% більше, ніж у 2023 році.

"Хоча війна внесла корективи, Кіпр залишається популярним серед українців. Туризм з України існує, і я прогнозую, що невдовзі він відновиться до довоєнного рівня", - сказав Фіріллас на зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами посла, у 2024 році Кіпр відвідали не менше 25 тис. громадян України. Основними зручними маршрутами для українців нині є рейси з сусідніх країн, насамперед із Румунії. "Кіпр сприяє розвитку авіасполучення для українців, і з грудня компанія Wizz Air відкриє новий рейс Сучава (Румунія) - Ларнака (Кіпр)", - додав він.

Фіріллас висловив упевненість, що після завершення війни обсяг українського туризму на Кіпр повернеться на довоєнний рівень.

Найбільше туристів на Кіпр нині приїжджає з Великої Британії, далі - з Ізраїлю, Польщі, Німеччини. Ці країни формують основне ядро ринку відвідувачів острова.