Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кіпр у 2024 році відвідали не менше 25 тис. громадян України – посол

 

Посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас заявив, що після 24 лютого 2022 року структура туризму на Кіпрі зазнала суттєвих змін, і чимало традиційних джерел туристів ослабли, втім, загальна кількість туристів зростає: у 2024 році країна прийняла понад 4,04 млн відвідувачів, що на 5,1% більше, ніж у 2023 році.

"Хоча війна внесла корективи, Кіпр залишається популярним серед українців. Туризм з України існує, і я прогнозую, що невдовзі він відновиться до довоєнного рівня", - сказав Фіріллас на зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами посла, у 2024 році Кіпр відвідали не менше 25 тис. громадян України. Основними зручними маршрутами для українців нині є рейси з сусідніх країн, насамперед із Румунії. "Кіпр сприяє розвитку авіасполучення для українців, і з грудня компанія Wizz Air відкриє новий рейс Сучава (Румунія) - Ларнака (Кіпр)", - додав він.

Фіріллас висловив упевненість, що після завершення війни обсяг українського туризму на Кіпр повернеться на довоєнний рівень.

Найбільше туристів на Кіпр нині приїжджає з Великої Британії, далі - з Ізраїлю, Польщі, Німеччини. Ці країни формують основне ядро ринку відвідувачів острова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Кіпр
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес