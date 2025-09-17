У Британії арештували чотирьох осіб через появу фото Трампа з Епштейном на Віндзорському замку

У Великій Британії арештували чотирьох осіб після того, як зображення президента США Дональда Трампа разом з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном були спроєктовані на Віндзорський замок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Як зазначено, саме у Віндзорському замку король Чарльз ІІІ прийматиме Трампа під час його державного візиту до Великої Британії.

Трамп прибув до Британії пізно ввечері у вівторок. Раніше цього дня протестувальники розгорнули біля Віндзорського замку величезний банер з фотографією Трампа і Епштейна, а пізніше спроєктували кілька їхніх зображень на одну з веж замку.

Згодом поліція повідомила про затримання чотирьох осіб після "незаконної проєкції" на Віндзорському замку, яку вони описали як "публічний трюк". Затримані наразі залишаються під вартою.

Минулого тижня демократи в Палаті представників Конгресу США оприлюднили лист, який Трамп нібито написав Епштейну на день народження понад 20 років тому, хоча Білий дім заперечує його автентичність.

Лист також був спроєктований на замок разом з фотографіями жертв Епштейна, новинами про цю справу і поліцейськими звітами.

Трамп дружив з Епштейном до того, як став президентом, але посварився з колишнім фінансистом за кілька років до його смерті у в'язниці в 2019 році.

Фінансист Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи на суд за звинуваченням у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх.

В останні тижні справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

Через публікацію матеріалу про близьке знайомство Трампа та Епштейна Білий дім помстився журналістам The Wall Street Journal, виключивши їх із преспулу.