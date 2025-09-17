Авторизация

Трамп збирається передати американський бізнес TikTok інвесторам зі США — WSJ

 

Угода щодо майбутнього TikTok у США наближається до фіналу. За даними The Wall Street Journal, американський бізнес TikTok перейде під контроль групи інвесторів зі США, які отримають близько 80% у новій структурі.

Серед них - давній партнер платформи Oracle, венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake. Китайські акціонери збережуть менше ніж 20%, що відповідає вимогам закону. До того ж уряд США матиме право призначити одного члена ради директорів нового органу.

Про домовленість говорили вже кілька місяців: президент Дональд Трамп у червні натякав, що вона може бути "за два тижні". Схоже, Китай дав остаточне схвалення - місцевий регулятор заявив, що американська версія TikTok і надалі використовуватиме китайський алгоритм. Водночас інженери компанії працюють над відтворенням алгоритму для абсолютно нової версії додатка, використовуючи ліцензію від ByteDance.

Oracle, яка вже давно співпрацює з TikTok у сфері безпеки даних, відповідатиме за управління інформацією користувачів у США. Новий застосунок нібито вже проходить тестування.

Хоча сторони майже узгодили умови, остаточне завершення процесу може затягнутися. Тим часом Трамп уже вчетверте продовжив строк, після якого в США можуть заборонити актуальну версію TikTok. Президент також заявив, що 19 вересня 2025 року планує провести телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб остаточно підтвердити домовленості.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

