Фінансові новини
- |
- 17.09.25
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп збирається передати американський бізнес TikTok інвесторам зі США — WSJ
10:09 17.09.2025 |
Угода щодо майбутнього TikTok у США наближається до фіналу. За даними The Wall Street Journal, американський бізнес TikTok перейде під контроль групи інвесторів зі США, які отримають близько 80% у новій структурі.
Серед них - давній партнер платформи Oracle, венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвестиційна компанія Silver Lake. Китайські акціонери збережуть менше ніж 20%, що відповідає вимогам закону. До того ж уряд США матиме право призначити одного члена ради директорів нового органу.
Про домовленість говорили вже кілька місяців: президент Дональд Трамп у червні натякав, що вона може бути "за два тижні". Схоже, Китай дав остаточне схвалення - місцевий регулятор заявив, що американська версія TikTok і надалі використовуватиме китайський алгоритм. Водночас інженери компанії працюють над відтворенням алгоритму для абсолютно нової версії додатка, використовуючи ліцензію від ByteDance.
Oracle, яка вже давно співпрацює з TikTok у сфері безпеки даних, відповідатиме за управління інформацією користувачів у США. Новий застосунок нібито вже проходить тестування.
Хоча сторони майже узгодили умови, остаточне завершення процесу може затягнутися. Тим часом Трамп уже вчетверте продовжив строк, після якого в США можуть заборонити актуальну версію TikTok. Президент також заявив, що 19 вересня 2025 року планує провести телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб остаточно підтвердити домовленості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Лише половина фракції «Слуга народу» прийшла на зустріч з президентом – нардеп Богуцька
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про військового омбудсмена
|Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО
|Рада не змогла створити Виплатну агенцію для агродотацій, яка є вимогою ЄС
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Іноземні інвестори масово страхують ризики від падіння долара
|Російська академія наук заявила про зупинку економічного зростання в країні
|У Британії арештували чотирьох осіб через появу фото Трампа з Епштейном на Віндзорському замку
|Україна отримає $88 млн від Японії через Світовий банк на підтримку приватного сектору
|Трамп збирається передати американський бізнес TikTok інвесторам зі США — WSJ
|Швеція та Фінляндія закликають ЄС дозволити вирубувати більше лісу
Бізнес
|Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
|Компанія Alphabet, власник Google, досягла ринкової капіталізації у $3 трлн
|Windows 11 отримає вбудовану функцію перевірки швидкості інтернету прямо з панелі завдань
|Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
|Qualcomm представила Quick Charge 5 Plus, що забезпечить швидшу зарядку без нагрівання
|Amazon запустив у Лас-Вегасі власний сервіс роботаксі без водія
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації