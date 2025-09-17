Фінансові новини
- 17.09.25
- 12:45
- RSS
- мапа сайту
Швеція та Фінляндія закликають ЄС дозволити вирубувати більше лісу
09:51 17.09.2025 |
Швеція та Фінляндія закликають Європейську комісію переглянути свій підхід до кліматичної політики, висловлюючи занепокоєння тим, що чинні правила, які обмежують вирубку лісів, матимуть серйозний вплив на лісовий сектор цих країн.
Про це повідомляє Bloomberg.
Європейський Союз поставив амбітні цілі стати першим у світі кліматично нейтральним блоком до 2050 року. Лісове господарство відіграє ключову роль у цих зусиллях.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо надіслали в понеділок листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.
В ньому вони зазначили, що скорочення вирубки лісів може завадити розвитку галузей, які залежать від деревини для виробництва целюлози, паперу, біоенергії та багато чого іншого.
"Значне скорочення вирубки матиме жахливі наслідки для наших економік, а також для ринків праці, і це серйозно вплине на постачання деревини та лісової біомаси в усьому ЄС", - написали Крістерссон і Орпо в листі.
Швеція і Фінляндія - держави-члени блоку з найбільшою кількістю лісів - вважаються важливими елементами кліматичних зусиль ЄС, але ці країни неодноразово стверджували, що правила мають на них занадто сильний вплив.
У своєму листі лідери країн Північної Європи попросили фон дер Ляєн переоцінити внесок цього сектору в роботу ЄС у сфері клімату.
