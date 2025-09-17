Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція та Фінляндія закликають ЄС дозволити вирубувати більше лісу

 

Швеція та Фінляндія закликають Європейську комісію переглянути свій підхід до кліматичної політики, висловлюючи занепокоєння тим, що чинні правила, які обмежують вирубку лісів, матимуть серйозний вплив на лісовий сектор цих країн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський Союз поставив амбітні цілі стати першим у світі кліматично нейтральним блоком до 2050 року. Лісове господарство відіграє ключову роль у цих зусиллях.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо надіслали в понеділок листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

В ньому вони зазначили, що скорочення вирубки лісів може завадити розвитку галузей, які залежать від деревини для виробництва целюлози, паперу, біоенергії та багато чого іншого.

"Значне скорочення вирубки матиме жахливі наслідки для наших економік, а також для ринків праці, і це серйозно вплине на постачання деревини та лісової біомаси в усьому ЄС", - написали Крістерссон і Орпо в листі.

Швеція і Фінляндія - держави-члени блоку з найбільшою кількістю лісів - вважаються важливими елементами кліматичних зусиль ЄС, але ці країни неодноразово стверджували, що правила мають на них занадто сильний вплив.

У своєму листі лідери країн Північної Європи попросили фон дер Ляєн переоцінити внесок цього сектору в роботу ЄС у сфері клімату.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1752
  0,0565
 0,14
EUR
 1
 48,6567
  0,1600
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,04 0,11 41,4347  0,04 0,09
EUR 48,3640  0,25 0,51 49,1000  0,37 0,75

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1750  0,03 0,06 41,1900  0,04 0,10
EUR 48,7500  0,03 0,06 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес